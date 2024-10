Γάζα: Τουλάχιστον 45 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στην Μπέιτ Λαχία

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τους εντατικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, με τελευταίο περιστατικό την επίθεση σε έξι κτίρια στη Beit Lahiya στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (CAIR) απηύθυνε έκκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν αυτό που αποκάλεσαν «συστηματική εξόντωση ολόκληρου πληθυσμού» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, αφού προηγουμένως είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους ορισμένων συνοικιών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα συνεχίστηκαν σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των καταυλισμών προσφύγων Jabalia και Bureij στον βορρά, και του κεντρικού καταυλισμού Nuseirat.

At least 35 Palestinians, including children and women, have been killed in a "horrific massacre" in Beit Lahiya, northern Gaza, per Gaza's Health Ministry. Israeli airstrikes destroyed five residential buildings with families inside, leaving many trapped under rubble. Ongoing… pic.twitter.com/6rVtEWfhYT