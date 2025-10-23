ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει διαίρεση της πόλης

Η μία πλευρά θα ελέγχεται από το Ισραήλ, η άλλη από τη Χαμάς, σύμφωνα με το σχέδιο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει διαίρεση της πόλης - Η μία πλευρά θα ελέγχεται από το Ισραήλ, η άλλη από τη Χαμάς Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξετάζουν ένα σχέδιο που θα διαιρούσε τη Γάζα σε ξεχωριστές ζώνες υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και της Χαμάς, με την ανοικοδόμηση να πραγματοποιείται μόνο στη ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασαν αυτή τη σκέψη σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη στο Ισραήλ, όπου ταξίδεψαν για να πιέσουν και τις δύο πλευρές να τηρήσουν την τρέχουσα εκεχειρία. Βάσει αυτής, το Ισραήλ έχει αποσύρει τα στρατεύματά του ώστε να ελέγχει περίπου το 53% του θύλακα.

Ο Βανς δήλωσε πως «υπάρχουν δύο περιοχές στη Γάζα - μία σχετικά ασφαλής και μία εξαιρετικά επικίνδυνη» και ότι ο στόχος είναι «να επεκταθεί γεωγραφικά η ασφαλής περιοχή». Μέχρι τότε, όπως πρόσθεσε ο Κούσνερ, δεν θα διατεθούν κονδύλια για ανοικοδόμηση στις περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

«Υπάρχουν τώρα σκέψεις να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση στις περιοχές που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός, ώστε να χτιστεί μια 'νέα Γάζα' — για να δώσουμε στους Παλαιστίνιους που ζουν εκεί ένα μέρος να πάνε, να δουλέψουν, να ζήσουν», δήλωσε ο Κούσνερ.

Άραβες μεσολαβητές εμφανίστηκαν ανήσυχοι με το σχέδιο, το οποίο, όπως είπαν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έθεσαν στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι αραβικές κυβερνήσεις αντιτίθενται σθεναρά στην ιδέα διαίρεσης της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία μίας μόνιμης ζώνης ισραηλινού ελέγχου εντός του θύλακα. Είναι επίσης απίθανο να δεχθούν να στείλουν στρατεύματα για την αστυνόμευση της περιοχής υπό αυτούς τους όρους.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι πρόκειται για προκαταρκτική ιδέα και ότι θα υπάρξουν ενημερώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου χάραξε μια κίτρινη γραμμή στον χάρτη, η οποία οριοθετεί την περιοχή ελέγχου του ισραηλινού στρατού - μια «μεγάλη ζώνη» που περιβάλλει τις παλαιστινιακές περιοχές. Αυτή η ισραηλινή ζώνη αναμένεται να μειωθεί σταδιακά όσο επιτυγχάνονται συγκεκριμένα ορόσημα.

Στην ουσία, η ιδέα μιας «διαιρεμένης Γάζας» συνδέεται με το ανεπίλυτο πρόβλημα του αφοπλισμού της Χαμάς και της δημιουργίας μιας εναλλακτικής κυβέρνησης που θα μπορούσε να διαχειριστεί τον θύλακα και να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον για τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση, αναφέρει το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία ενός συμβουλίου τεχνοκρατών για τη διοίκηση της Γάζας και μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας, αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Πολλές αραβικές κυβερνήσεις θεωρούν ότι η περιοχή πρέπει να τεθεί υπό την εποπτεία της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία κυβερνά μεγάλο μέρος της Δυτικής Όχθης, όμως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιτίθεται σθεναρά σε αυτό το ενδεχόμενο.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι ο Κούσνερ είναι ο βασικός εμπνευστής του σχεδίου για «διαχωρισμένη ανοικοδόμηση», το οποίο σχεδίασε μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Κούσνερ έχει ενημερώσει τον Τραμπ και τον Βανς, εξασφαλίζοντας τη στήριξή τους. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι το σχέδιο έχει ακόμα σοβαρά αναπάντητα ζητήματα, όπως το πώς θα εξασφαλιστούν βασικές υπηρεσίες για τους Παλαιστίνιους που θα ζουν στην περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή - αν δεχθούν καν να μετακινηθούν εκεί.

Η κυβέρνηση είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση σε περιοχές που δεν ελέγχονται από τη Χαμάς ακόμα και πριν επιτευχθεί η εκεχειρία, με την ελπίδα ότι αυτό θα βελτίωνε τις συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων.

Υπάρχει επίσης ανησυχία για το πώς θα αποτραπεί η είσοδος μελών της Χαμάς στη ζώνη υπό ισραηλινό έλεγχο. Μια πρόταση που εξετάζεται από ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου ταυτότητας (vetting) που θα διεξάγεται από τις ισραηλινές αρχές.

Ορισμένοι μεσολαβητές δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ φαίνεται να προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, καθώς αναζητούν λύσεις για τα περίπλοκα ζητήματα της μεταπολεμικής διακυβέρνησης.

Κύρια προτεραιότητα των ΗΠΑ παραμένει η διατήρηση της εκεχειρίας, η οποία έχει δοκιμαστεί από μια σειρά περιστατικών και διαφωνιών σχετικά με την άρνηση της Χαμάς να επιστρέψει τις σορούς ομήρων που παραμένουν στη Γάζα. Η κυβέρνηση έστειλε τον Βανς, τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ στο Ισραήλ για να διατηρήσουν τη δυναμική, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να φτάσει την Πέμπτη.

Η Χαμάς δεν έχει δεσμευτεί να αφοπλιστεί. Αντιθέτως, έχει προβεί σε καταστολή αντιπάλων για να επανεπιβεβαιώσει τον έλεγχό της στον πληθυσμό της Γάζας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται εκτός της ισραηλινής ζώνης ελέγχου. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έχει επίσης πυροβολήσει εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών σε αρκετές περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από The Wall Street Journal

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς

Διεθνή / Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς

«Κάθε φορά που υπάρχει βίαιη ενέργεια, λέγεται "είναι το τέλος της εκεχειρίας, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι αυτό που πρέπει να συμβεί όταν έχετε ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλο», δήλωσε
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Ποιες οι υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στη Γάζα και τους Παλαιστινίους, σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο

Διεθνή / Ισραήλ: Ποιες οι υποχρεώσεις του απέναντι στη Γάζα και τους Παλαιστινίους, σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ωστόσο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους πως πρόκειται για μια «κατάχρηση του διεθνούς δικαίου»
LIFO NEWSROOM
Η υγειονομική καταστροφή στη Γάζα θα διαρκέσει για «γενιές» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Διεθνή / Η υγειονομική καταστροφή στη Γάζα θα διαρκέσει για «γενιές» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Μιλώντας στο BBC ο επικεφαλής του ΠΟΥ ξεκαθάρισε ότι απαιτείται τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να αρχίσει να καλύπτεται το σύνθετο φάσμα αναγκών του πληθυσμού της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ διαψεύδει τη «Wall Street Journal»: «Fake news» το “πράσινο φως” στο Κίεβο για πλήγματα εντός Ρωσίας

Διεθνή / Ο Τραμπ διαψεύδει τη «Wall Street Journal»: «Fake news» το “πράσινο φως” στο Κίεβο για πλήγματα εντός Ρωσίας

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «fake news», επιμένοντας ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση και ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να οδηγηθούν σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τη Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Πορτογαλία: Η κρίση στα νοσοκομεία οδηγεί σε αύξηση των γεννήσεων μέσα στα ασθενοφόρα

Διεθνή / Πορτογαλία: Η κρίση στα νοσοκομεία οδηγεί σε αύξηση των γεννήσεων μέσα στα ασθενοφόρα

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου καλείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την μεταφορά μίας εγκύου, όπως και εκείνες όπου πυροσβέστες αναγκάζονται να αναλάβουν τον ρόλο του μαιευτήρα
LIFO NEWSROOM
Ζευγάρι στη Γαλλία απήγαγε και βασάνιζε 45χρονη: Την είχαν σε υπόγειο 5 χρόνια και την έπλεναν με χλωρίνη

Διεθνή / Ζευγάρι στη Γαλλία απήγαγε και βασάνιζε 45χρονη: Την είχαν σε υπόγειο 5 χρόνια και την έπλεναν με χλωρίνη

Η 45χρονη γυναίκα «εξαφανίστηκε» για τις αρχές από τον Απρίλιο του 2022, όταν εκδόθηκε το διαζύγιό της, κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε ένα δοχείο ή σε πλαστικές σακούλες
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο: Η πρόεδρος του μουσείου ζητά να εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Η πρόεδρος του μουσείου ζητά εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος

Η πρόεδρος του Λούβρου ζητά αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας μετά τη μεγάλη ληστεία ιστορικών κοσμημάτων. Σχέδιο για νέο αστυνομικό τμήμα και εκσυγχρονισμό βιντεοεπιτήρησης
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως η αμερικανική κυβέρνηση τού χρωστά 230 εκατ. δολάρια - «Μηνύω τον εαυτό μου»

Διεθνή / Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως η αμερικανική κυβέρνηση τού χρωστά 230 εκατ. δολάρια - «Μηνύω τον εαυτό μου»

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο πρόκειται για αποζημίωση λόγω ομοσπονδιακών ερευνών, στις οποίες υπεβλήθη κατά τη διάρκεια και μετά την πρώτη του θητεία
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Ποιες οι υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στη Γάζα και τους Παλαιστινίους, σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο

Διεθνή / Ισραήλ: Ποιες οι υποχρεώσεις του απέναντι στη Γάζα και τους Παλαιστινίους, σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο

Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ωστόσο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους πως πρόκειται για μια «κατάχρηση του διεθνούς δικαίου»
LIFO NEWSROOM
 
 