Η υγειονομική καταστροφή στη Γάζα θα διαρκέσει για «γενιές» προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Η Γάζα βιώνει μια υγειονομική κρίση που θα διαρκέσει «για γενιές», προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Μιλώντας στο BBC, ξεκαθάρισε ότι απαιτείται τεράστια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να αρχίσει να καλύπτεται το σύνθετο φάσμα αναγκών του πληθυσμού της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας.

Αν και το Ισραήλ έχει επιτρέψει τη διέλευση περισσότερων ιατρικών προμηθειών και άλλης βοήθειας από τις 10 Οκτωβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία με τη Χαμάς, ο Δρ Τέντρος δήλωσε ότι οι ποσότητες είναι πολύ κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για την ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας της Γάζας.

Η παρέμβασή του, έγινε καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να στηρίξουν την εκεχειρία που μεσολάβησαν για να επιτευχθεί, έπειτα από νέο φονικό ξέσπασμα βίας το Σαββατοκύριακο και της αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για κατάφορες παραβιάσεις της.

Η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως η πρώτη φάση ενός 20 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο προβλέπει αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και διανομή της «χωρίς παρεμβάσεις» από καμία πλευρά. Ο Δρ Τέντρος από την πλευρά του καλωσόρισε την επίτευξη της εκεχειρίας, αλλά σημείωσε ότι η αύξηση της βοήθειας που ακολούθησε ήταν μικρότερη του αναμενόμενου.

Όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα, απάντησε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα αντιμετωπίζουν πείνα, «συντριπτικά» τραύματα, κατάρρευση του συστήματος υγείας και επιδημίες ασθενειών, λόγω της καταστροφής των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης.

«Και πέρα από όλα αυτά, υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι ένας θανατηφόρος συνδυασμός, που καθιστά την κατάσταση καταστροφική και πέρα από κάθε περιγραφή» συνέχισε, ενώ μιλώντας για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές υγείας, ανέφερε ότι «α<ν συνδυάσεις την πείνα με τα σοβαρά ψυχικά προβλήματα που βλέπουμε να επικρατούν, τότε πρόκειται για μια κρίση που θα διαρκέσει για γενιές».

Η βοήθεια δε φτάνει και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράσουν ανοιχτά την ανησυχία τους.

Ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι οργανώσεις «αλλάζουν το ρεύμα της κρίσης λιμού», αλλά απαιτούνται πολύ περισσότερα. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ ανέφερε την Τρίτη ότι φορτηγά με πάνω από 6.700 τόνους τροφίμων εισήλθαν στη Γάζα από τις 10 Οκτωβρίου, πολύ κάτω από τον στόχο των 2.000 τόνων ημερησίως.

Ο Δρ Τέντρος δήλωσε ότι χρειάζονται 600 φορτηγά βοήθειας την ημέρα, αλλά ο μέσος όρος είναι μόλις 200 με 300, καλώντας παράλληλα τις ισραηλινές αρχές να αποσυνδέσουν την παροχή βοήθειας από τη στρατιωτική σύγκρουση.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως "όπλο" και κάλεσε το Ισραήλ να μην επιβάλλει όρους για την παράδοσή της, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των σωρών νεκρών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα.

«Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης πρόσβαση και καμία προϋπόθεση, ειδικά μετά την απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων και την επιστροφή ενός μεγάλου μέρους των σορών. Δεν περίμενα να υπάρξουν επιπλέον περιορισμό. Αφού οι ΗΠΑ μεσολάβησαν για την ειρηνευτική συμφωνία, έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι όλες οι πλευρές την τηρούν», κατέληξε.

