Γάζα: Πέθανε το βρέφος που είχαν σώσει από τη μήτρα της μητέρας του στη Ράφα

Πέθανε το βρέφος που οι γιατροί στη Γάζα είχαν σώσει από τη μήτρα της νεκρής μητέρα του στη Ράφα, αφού έμεινε επί πέντε ημέρες σε θερμοκοιτίδα.

Το πρόωρο μωρό είχε διασωθεί από τη μήτρα της μητέρας του που είχε σκοτωθεί λίγη ώρα νωρίτερα κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού από το Ισραήλ στη Γάζα. Το μικρό κορίτσι, που ο θείος της είχε ονομάσει Ρουχ - που σημαίνει «ψυχή» - πέθανε σε νοσοκομείο στη Γάζα την Πέμπτη, αφού η υγεία του επιδεινώθηκε και οι γιατροί δεν κατόρθωσαν να κάνουν τίποτα. Από τον βομβαρδισμό του Σαββάτου, το σπίτι της μικρούλας καταστράφηκε και επί τόπου σκοτώθηκαν οι γονείς της και η 4 ετών αδερφή της.

Η μητέρα του μωρού, η Σαμπρίν Αλ-Σακάνι, τραυματίστηκε σοβαρά όταν το σπίτι της στη Ράφα, στο νότιο μέρος της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας, χτυπήθηκε σε ισραηλινή επίθεση το βράδυ του Σαββάτου. Ο σύζυγός της, ο Σούκρι, και η τρίχρονη κόρη τους, η Μαλάκ, σκοτώθηκαν. Η Σαμπρίν, που διένυε την 30η εβδομάδα της κύησής της, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο των Εμιράτων στη Ράφα. Υπέκυψε στα τραύματά της, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το μωρό της, το οποίο γεννήθηκε με καισαρική. Ωστόσο, το βρέφος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα και είχε αδύναμο ανοσοποιητικό, δήλωσε ο δρ Μοχάμεντ Σαλαμά, επικεφαλής του τμήματος εκτάκτων περιστατικών στη μονάδα νεογνών στο Νοσοκομείο των Εμιράτων, που φρόντισε τη Ρουχ.

«Εγώ και άλλοι γιατροί προσπαθήσαμε να την σώσουμε, αλλά πέθανε. Για μένα προσωπικά, ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη ημέρα», δήλωσε ο ίδιος τηλεφωνικά στο Reuters. «Γεννήθηκε ενώ το αναπνευστικό της σύστημα δεν είχε αναπτυχθεί πλήρως και το ανοσοποιητικό της σύστημα ήταν πολύ αδύναμο και αυτό ήταν που οδήγησε στον θάνατό της. Έγινε και αυτή μάρτυρας όπως η οικογένειά της», δήλωσε ο Σαλαμά. «Η γιαγιά (του μωρού) παρακάλεσε εμένα και τους γιατρούς να την φροντίσουμε διότι θα μπορούσε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της μητέρας της, του πατέρα της και της αδελφής της, αλλά ήταν θέλημα Θεού να πεθάνει», δήλωσε ο Σαλαμά.

