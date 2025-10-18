ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: «Το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας» λέει ο Νετανιάχου

Οι αρχές καλούν τον ΟΗΕ να παρέμβει «για την προστασία του άοπλου πληθυσμού» μετά την επίθεση σε λεωφορείο που στοίχισε τη ζωή σε 11 άτομα

φωτ.: EPA
Το γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφα, που παραμένει κλειστό από τον Μάιο 2024, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα.

Το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία 47 φορές και σκότωσε 38 Παλαιστινίους, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Γάζας

Το γραφείο Τύπου της Γάζας κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία με τη Χαμάς 47 φορές από την έναρξη της εκεχειρίας στις αρχές Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 38 Παλαιστινίους και τραυματίζοντας άλλους 143.

«Αυτές οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν εγκλήματα άμεσων πυροβολισμών εναντίον αμάχων, σκόπιμους βομβαρδισμούς και στοχεύσεις, καθώς και τη σύλληψη αριθμού αμάχων, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη πολιτική επιθετικότητας της κατοχής παρά τη διακήρυξη του τέλους του πολέμου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι αρχές της Γάζας κάλεσαν «τα Ηνωμένα Έθνη και τα μέρη που εγγυώνται τη συμφωνία να παρέμβουν επειγόντως για να αναγκάσουν την κατοχή να τερματίσει τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα και να προστατεύσει τον άοπλο άμαχο πληθυσμό».

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε εν τω μεταξύ ότι το πέρασμα της Ράφα – ένα κρίσιμο σημείο εισόδου της βοήθειας – θα ανοίξει ξανά μόνο αφού η Χαμάς παραδώσει τα πτώματα όλων των νεκρών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή να παραμείνει κλειστό το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μέχρι νεωτέρας», ανέφερε δήλωση του γραφείου του το Σάββατο. «Η επαναλειτουργία του θα εξεταστεί με βάση τον τρόπο με τον οποίο η Χαμάς θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της να επιστρέψει τους ομήρους και τις σορούς των νεκρών και να εφαρμόσει τους συμφωνηθέντες όρους».

Έντεκα μέλη μιας παλαιστινιακής οικογένειας σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις την Παρασκευή, σε μια ενέργεια που περιγράφεται ως η πιο θανατηφόρα παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας από την έναρξή της πριν από οκτώ ημέρες. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας ανέφερε ότι η οικογένεια προσπαθούσε να φτάσει στο σπίτι της στη συνοικία Zeitoun της πόλης της Γάζας, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν δέχτηκε επίθεση με την κατηγορία ότι διέσχισε την «κίτρινη γραμμή» που οριοθετεί τις περιοχές που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

«Είχαν περάσει τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», ένα φανταστικό όριο που αναφέρεται από τον ισραηλινό στρατό», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας της Γάζας. «Είμαι βέβαιος ότι η οικογένεια δεν μπορούσε να διακρίνει μεταξύ της κίτρινης και της κόκκινης γραμμής, επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά φυσικά σημάδια στο έδαφος».

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν από την υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας δείχνουν τα πτώματα της οικογένειας κατά τη διάρκεια της αποστολής ανάκτησης σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Μεταξύ των θυμάτων είναι επτά παιδιά και τρεις γυναίκες.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι «εντοπίστηκε ένα ύποπτο όχημα να διασχίζει την κίτρινη γραμμή και να πλησιάζει στρατεύματα των IDF που επιχειρούσαν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», προσθέτοντας: «Τα στρατεύματα πυροβόλησαν προειδοποιητικά προς το ύποπτο όχημα, αλλά αυτό συνέχισε να πλησιάζει τα στρατεύματα με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή για αυτά. Τα στρατεύματα άνοιξαν πυρ για να απομακρύνουν την απειλή, σύμφωνα με τη συμφωνία».

Το Ισραήλ και η Χαμάς συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας. Το Ισραήλ κατηγόρησε τη μαχητική οργάνωση ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καθώς δεν επέστρεψε τα λείψανα των νεκρών ομήρων. Τη Δευτέρα, η Χαμάς επέστρεψε τους τελευταίους 20 επιζώντες ομήρους, αλλά παρέδωσε μόνο 10 από τους 28 νεκρούς αιχμαλώτους, λέγοντας ότι θα χρειαστεί ειδικός εξοπλισμός για να ανακτήσει τους υπόλοιπους από τα ερείπια της Γάζας.

Η Τουρκία έχει αποστείλει δεκάδες ειδικούς στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών για να βοηθήσουν στην αναζήτηση πτωμάτων κάτω από τα ερείπια. Οι προσπάθειες για την ανάσυρση πτωμάτων συνεχίζονται μια εβδομάδα μετά την έναρξη της εκεχειρίας, με τον αριθμό των Παλαιστινίων νεκρών να ξεπερνά πλέον τους 68.000, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας εκτιμά ότι τα πτώματα περίπου 10.000 ανθρώπων είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια και τα κατεστραμμένα κτίρια. Το έργο που έχουν μπροστά τους οι διασώστες είναι τεράστιο, δεδομένου ότι εκτιμάται ότι υπάρχουν 60 εκατομμύρια τόνοι ερειπίων σε ολόκληρη την περιοχή.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το πτώμα ενός νεκρού ομήρου που επέστρεψε τη νύχτα η Χαμάς έχει ταυτοποιηθεί ως του Ελιγιάου Μαργκαλίτ.

Με πληροφορίες από Guardian

