CNN: Γιατί η Χαμάς παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ

Καθώς η σκόνη από την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή κατακάθεται, τα εμπόδια αρχίζουν να γίνονται ορατά, αλλά το πιο δύσκολο μπορεί να είναι και πάλι η Χαμάς, γράφει το CNN σε ανάλυσή του για την ειρήνη στη Γάζα.

Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, η Χαμάς δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ. Ωστόσο, παραμένει σημαντική απειλή για τους Παλαιστινίους, και για την ευρύτερη ειρήνη, αναφέρει ακόμη το CNN.

Την τελευταία εβδομάδα, έχουν εμφανιστεί αναφορές από περιοχές της Γάζας όπου η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο, ότι η οργάνωση συλλαμβάνει Παλαιστινίους που ενδέχεται να αντιταχθούν στην εξουσία της και εκτελεί εκτελέσεις στους δρόμους. Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι οι στόχοι της οργάνωσης δεν έχουν καμία σχέση με την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη για τους Παλαιστινίους, αλλά μόνο με τη συνέχεια της κυριαρχίας της στη Γάζα.

Χαμάς: Γιατί το CNN τη θεωρεί επικίνδυνη για την ειρήνη

Όσο η Χαμάς παραμένει ο μόνος πάροχος ασφάλειας για τον πληθυσμό στη Γάζα, δεν υπάρχει ελπίδα για την ανοικοδόμηση της Γάζας ούτε για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη, συνεχίζει το αμερικάνικο δίκτυο στην ανάλυσή του.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας του Τραμπ για τη Γάζα ουσιαστικά διχάζει τον θύλακα, με τις ισραηλινές δυνάμεις να ελέγχουν περισσότερο από το μισό έδαφος, και τη Χαμάς το υπόλοιπο. Αυτή η οριοθέτηση περιγράφεται από μια κίτρινη γραμμή και, σύμφωνα με το σχέδιο, παραμένει το καθεστώς διοίκησης, μέχρι μια προσωρινή διεθνής δύναμη ασφαλείας να μπορέσει να αντικαταστήσει τις ισραηλινές μονάδες.

Αυτός ο νέος χάρτης συνιστά μια μαζική υποχώρηση για τη Χαμάς, γεγονός που δεν είχε θέσει ποτέ στο «τραπέζι» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ισραήλ. Το αποτέλεσμα ικανοποιεί επίσης ένα από τα βασικά αιτήματα του Τελ Αβίβ: να διασφαλιστεί ότι η οργάνωση δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να ανασυσταθεί δίπλα ή οπουδήποτε κοντά στα σύνορά του.

Τι γίνεται όμως με τη Χαμάς στις περιοχές πάνω από την κίτρινη γραμμή; Η συμφωνία του Τραμπ ορίζει ότι ακόμη και εκεί η ομάδα πρέπει να αφοπλιστεί και δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία. Αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να την τηρήσει, προειδοποιώντας ότι εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, «δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε».

Εδώ είναι που η πορεία προς τα εμπρός γίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Επειδή η Χαμάς δεν είναι απλώς μια τρομοκρατική ομάδα που κρύβεται για να σχεδιάζει επιθέσεις στο Ισραήλ. Είναι ο εδραιωμένος πολιτικός και ασφαλιστικός μηχανισμός για όλη τη Γάζα και έχει περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες διασφαλίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει Παλαιστίνιος αντίπαλος στην κυριαρχία της, εξηγεί το CNN αναδεικνύοντας τις δυσκολίες πίσω από τη συμφωνία ειρήνης.

Η προειδοποίηση του Τραμπ στη Χαμάς

Με νέα προειδοποίηση στη Χαμάς επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας, ότι θα σκοτώσει μέλη της, εάν οι μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος, «συνεχίσουν τις δολοφονίες στη Γάζα».

Η παλαιστινιακή οργάνωση, ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι έχει παραδώσει όλες τις σορούς των ομήρων στις οποίες είχε πρόσβαση, επισημαίνοντας ότι η ανάκτηση των υπολοίπων νεκρών αιχμαλώτων στη Γάζα απαιτεί «σημαντικές προσπάθειες και ειδικό εξοπλισμό».

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, το Ισραήλ εκτιμά ότι η οργάνωση εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον έξι ακόμη σορούς.

Εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων ξανά ανάμεσα στις δύο πλευρές, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μία ακόμη προειδοποίηση προς τη Χαμάς, ξεκαθαρίζοντας, μέσω ανάρτησης: «Αν συνεχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους στη Γάζα, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να πάμε εκεί και να τους σκοτώσουμε».

Παράλληλα, υγειονομικοί αξιωματούχοι στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι το Ισραήλ έχει επιστρέψει συνολικά 120 σορούς Παλαιστινίων που κρατούνταν κατά τη διάρκεια του πολέμου, ορισμένες από τις οποίες φέρουν σημάδια κακοποίησης, ξυλοδαρμού, χειροπέδων και δεσίματος στα μάτια.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ επιτρέπει πλέον την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία εκεχειρίας -περιλαμβανομένων καυσίμων και φυσικού αερίου.

Η ανάρτηση του Τραμπ έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω αναφορών ότι μαχητές της Χαμάς εκμεταλλεύτηκαν την εκεχειρία για να επανακτήσουν γρήγορα και βίαια τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, στοχεύοντας Παλαιστινίους που θεωρούσαν ότι είχαν συνεργαστεί με τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

