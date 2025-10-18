ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το ΔΠΔ απορρίπτει έφεση του Ισραήλ για το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις, με την κυβέρνηση του Ισραήλ να χαρακτηρίζει την απόφαση «πολιτικά υποκινούμενη»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το ΔΠΔ απορρίπτει έφεση του Ισραήλ για το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου Facebook Twitter
0

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του Ισραήλ για το ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη απέρριψε την έφεση που είχε υποβάλει το Ισραήλ κατά της απόφασης έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, τα οποία αφορούν φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η έφεση απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι «δεν συντρέχουν νομικοί λόγοι για επανεξέταση ή ακύρωση» των ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί από το Τμήμα Προκαταρκτικών Διώξεων. Το δικαστήριο έκρινε πως οι ισχυρισμοί του Ισραήλ περί έλλειψης δικαιοδοσίας και πολιτικής προκατάληψης δεν τεκμηριώνονται νομικά.

Η απόφαση αφορά τα εντάλματα που είχαν εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2024, όταν το ΔΠΔ διαπίστωσε «βάσιμους λόγους να πιστεύεται» ότι οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρουν ποινική ευθύνη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις, με την κυβέρνηση του Ισραήλ να χαρακτηρίζει την απόφαση «πολιτικά υποκινούμενη» και τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκφράζουν «βαθιά ανησυχία» για την ανεξαρτησία του ΔΠΔ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για «αντισημιτική παρωδία δικαιοσύνης».

Μετά την απόφαση, τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν σε ισχύ, ενώ η διαδικασία για τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου επί της υπόθεσης συνεχίζεται. Το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, ωστόσο τα κράτη μέλη του Δικαστηρίου είναι υποχρεωμένα να εκτελέσουν τα εντάλματα, εφόσον οι κατηγορούμενοι βρεθούν στο έδαφός τους.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας — Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Διεθνή / Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας - Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι

Η συνάντηση, αν και δεν έφερε τις μεγάλες εξαγγελίες που ήλπιζε το Κίεβο, έδειξε ότι οι δύο ηγέτες επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Διεθνή / Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Η Ευρώπη επαναχαράσσει τον ενεργειακό της χάρτη: ποια κράτη εξάγουν και ποια εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια, πώς επηρεάζει η πράσινη μετάβαση και γιατί η Γαλλία έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο
LIFO NEWSROOM
Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Διεθνή / Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Μια φοιτητική διαμαρτυρία για την έλλειψη νερού στο Πανεπιστήμιο της Ανταναναρίβο εξελίχθηκε σε μαζική εξέγερση που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ραζοελίνα
LIFO NEWSROOM
Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Διεθνή / Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Οι χάρτες περιλαμβάνουν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο»
LIFO NEWSROOM
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Διεθνή / Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Στη Σύνοδο Υγείας του Βερολίνου αναδείχθηκε η υπερφόρτιση των γιατρών και η ανάγκη χρήσης AI για μείωση της γραφειοκρατίας - Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή εφαρμογή και τα ποιοτικά δεδομένα είναι κλειδί για επιτυχία
LIFO NEWSROOM
«Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σείρα με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

Διεθνή / «Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σειρά με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

«Yπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αμερικανικός στρατός επανέρχεται στην πολεμική του ηθική», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου
LIFO NEWSROOM
Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Διεθνή / Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Το παιδί φέρεται να έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στην αυλή του σχολείου, όταν είδε ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να πλησιάζουν και άρχισε να τρέχει προς το χωριό Αλ-Ρίχια
LIFO NEWSROOM
Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και οι υποθέσεις καρκίνου

Διεθνή / Χιλιάδες Βρετανοί μηνύουν την Johnson & Johnson: Το ταλκ με αμίαντο και οι υποθέσεις καρκίνου

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο διεκδικούν τη Johnson & Johnson, υποστηρίζοντας ότι τα μωρομάντηλα με ταλκ περιείχαν αμίαντο, προκαλώντας καρκίνο και μεσοθηλίωμα
LIFO NEWSROOM
Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Διεθνή / Ο Sam Fender συνεργάζεται με τον Έλτον Τζον στο νέο τραγούδι «Talk to You»

Δεν μπορούσα να αντισταθώ – ήταν τόσο διασκεδαστικό να το παίξω. Αγαπώ πραγματικά τον Sam· είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια, και είναι απίστευτο να τον βλέπω να εξελίσσεται σε έναν καλλιτέχνη παγκόσμιας κλάσης» δήλωσε ο Έλτον Τζον
LIFO NEWSROOM
 
 