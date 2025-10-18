Το ΔΠΔ απορρίπτει έφεση του Ισραήλ για το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του Ισραήλ για το ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη απέρριψε την έφεση που είχε υποβάλει το Ισραήλ κατά της απόφασης έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, τα οποία αφορούν φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η έφεση απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι «δεν συντρέχουν νομικοί λόγοι για επανεξέταση ή ακύρωση» των ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί από το Τμήμα Προκαταρκτικών Διώξεων. Το δικαστήριο έκρινε πως οι ισχυρισμοί του Ισραήλ περί έλλειψης δικαιοδοσίας και πολιτικής προκατάληψης δεν τεκμηριώνονται νομικά.

Η απόφαση αφορά τα εντάλματα που είχαν εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2024, όταν το ΔΠΔ διαπίστωσε «βάσιμους λόγους να πιστεύεται» ότι οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρουν ποινική ευθύνη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις, με την κυβέρνηση του Ισραήλ να χαρακτηρίζει την απόφαση «πολιτικά υποκινούμενη» και τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκφράζουν «βαθιά ανησυχία» για την ανεξαρτησία του ΔΠΔ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για «αντισημιτική παρωδία δικαιοσύνης».

Μετά την απόφαση, τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν σε ισχύ, ενώ η διαδικασία για τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου επί της υπόθεσης συνεχίζεται. Το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, ωστόσο τα κράτη μέλη του Δικαστηρίου είναι υποχρεωμένα να εκτελέσουν τα εντάλματα, εφόσον οι κατηγορούμενοι βρεθούν στο έδαφός τους.