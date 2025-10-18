Γάζα: Η Αίγυπτος πρωτοστατεί στη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στην περιοχή

«Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί μίας παγκόσμιας δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ», σύμφωνα με διπλωμάτες.

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρίσκεται υπό επεξεργασία και στοχεύει στη σύσταση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης με ισχυρές αρμοδιότητες για τη διαχείριση της ασφάλειας εντός της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στον Guardian.

Οι ΗΠΑ κατά τις ίδιες πληροφορίες, ασκούν πιέσεις προκειμένου η δύναμη αυτή να λάβει εντολή του ΟΗΕ, χωρίς να χαρακτηριστεί πλήρως ως ειρηνευτική δύναμη του Οργανισμού, και να λειτουργήσει με αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες που δόθηκαν σε διεθνείς δυνάμεις στην Αϊτή για την καταπολέμηση ενόπλων συμμοριών.

Πέρα από την Αίγυπτο, εξετάζεται και η συνεισφορά στρατευμάτων από την Τουρκία, την Ινδονησία και το Αζερμπαϊτζάν. Η Αίγυπτος εξακολουθεί να διαβουλεύεται για το αν η επιχείρηση θα τεθεί πλήρως υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, ενώ δεν αναμένεται συμμετοχή στρατευμάτων από ευρωπαϊκές ή βρετανικές δυνάμεις.

Ωστόσο, η Βρετανία έχει στείλει συμβούλους σε μια μικρή ομάδα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ισραήλ, που εργάζεται για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.



Γάζα: Η Βρετανία στηρίζει τη λύση δύο κρατών

Η Βρετανία εξακολουθεί να επισημαίνει πως ο τελικός στόχος είναι ένα παλαιστινιακό κράτος, το οποίο θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ CNN: Γιατί η Χαμάς παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ

Η Βρετανία έχει ήδη εκπαιδεύσει παλαιστινιακή αστυνομία, αλλά η πρόταση προβλέπει ότι η διεθνής δύναμη θα έχει την κύρια ευθύνη ασφαλείας. Αν η δύναμη αποδειχθεί αποτελεσματική, το Ισραήλ θα προχωρήσει σε περαιτέρω αποχώρηση. Ωστόσο, το Ισραήλ επιμένει στη διατήρηση ζώνης ασφαλείας υπό ισραηλινό έλεγχο για προστασία από νέες επιθέσεις της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, Βρετανοί διπλωμάτες αναγνωρίζουν ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι το πιο δύσκολο ζήτημα. Είναι πιθανό η Χαμάς να δεχτεί να παραδώσει τα όπλα της μόνο σε παλαιστινιακή αρχή, ώστε να αποφευχθεί η εντύπωση «παράδοσης».

Ωστόσο, τρίτα μέρη ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να επαληθεύσουν τη διαδικασία για λογαριασμό του Ισραήλ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει πιθανότατα με βαρέα όπλα και εκτοξευτές πυραύλων, ενώ η πιο ευαίσθητη υπόθεση των ατομικών όπλων των μελών της Χαμάς θα αναβληθεί για αργότερα.

Η χώρα παράλληλα, φαίνεται να στηρίζει ενεργά τον πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Ειρήνης, όπως αποκαλείται στο σχέδιο Τραμπ, το οποίο θα επιβλέπει τις εργασίες 15μελούς επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών.

Ο Μπλερ, αν και έχει δεχτεί σφοδρή κριτική για τη στήριξή του στον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, φαίνεται να έχει την υποστήριξη του Ιρακινού πρωθυπουργού. Η συμμετοχή του στο συμβούλιο – το οποίο αναμένεται να προεδρεύσει ο Ντόναλντ Τραμπ – θα επιβεβαιωθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου, όταν η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει διάσκεψη για την ανασυγκρότηση της Γάζας στο Κάιρο.

Με πληροφορίες από Guardian