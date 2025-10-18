ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Η Αίγυπτος πρωτοστατεί στη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στην περιοχή

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στοχεύει στη σύσταση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης με ισχυρές αρμοδιότητες για τη διαχείριση της ασφάλειας εντός του παλαιστινιακού θύλακα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, σύμφωνα με διπλωμάτες Facebook Twitter
Φωτ. από την κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας / Getty Images
0

«Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί μίας παγκόσμιας δύναμης σταθεροποίησης στη Γάζα, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ», σύμφωνα με  διπλωμάτες.

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρίσκεται υπό επεξεργασία και στοχεύει στη σύσταση διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης με ισχυρές αρμοδιότητες για τη διαχείριση της ασφάλειας εντός της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στον Guardian.

Οι ΗΠΑ κατά τις ίδιες πληροφορίες, ασκούν πιέσεις προκειμένου η δύναμη αυτή να λάβει εντολή του ΟΗΕ, χωρίς να χαρακτηριστεί πλήρως ως ειρηνευτική δύναμη του Οργανισμού, και να λειτουργήσει με αρμοδιότητες παρόμοιες με εκείνες που δόθηκαν σε διεθνείς δυνάμεις στην Αϊτή για την καταπολέμηση ενόπλων συμμοριών.

Πέρα από την Αίγυπτο, εξετάζεται και η συνεισφορά στρατευμάτων από την Τουρκία, την Ινδονησία και το Αζερμπαϊτζάν. Η Αίγυπτος εξακολουθεί να διαβουλεύεται για το αν η επιχείρηση θα τεθεί πλήρως υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, ενώ δεν αναμένεται συμμετοχή στρατευμάτων από ευρωπαϊκές ή βρετανικές δυνάμεις.

Ωστόσο, η Βρετανία έχει στείλει συμβούλους σε μια μικρή ομάδα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ισραήλ, που εργάζεται για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Γάζα: Η Βρετανία στηρίζει τη λύση δύο κρατών

Η Βρετανία εξακολουθεί να επισημαίνει πως ο τελικός στόχος είναι ένα παλαιστινιακό κράτος, το οποίο θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η Βρετανία έχει ήδη εκπαιδεύσει παλαιστινιακή αστυνομία, αλλά η πρόταση προβλέπει ότι η διεθνής δύναμη θα έχει την κύρια ευθύνη ασφαλείας. Αν η δύναμη αποδειχθεί αποτελεσματική, το Ισραήλ θα προχωρήσει σε περαιτέρω αποχώρηση. Ωστόσο, το Ισραήλ επιμένει στη διατήρηση ζώνης ασφαλείας υπό ισραηλινό έλεγχο για προστασία από νέες επιθέσεις της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, Βρετανοί διπλωμάτες αναγνωρίζουν ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι το πιο δύσκολο ζήτημα. Είναι πιθανό η Χαμάς να δεχτεί να παραδώσει τα όπλα της μόνο σε παλαιστινιακή αρχή, ώστε να αποφευχθεί η εντύπωση «παράδοσης».

Ωστόσο, τρίτα μέρη ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να επαληθεύσουν τη διαδικασία για λογαριασμό του Ισραήλ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει πιθανότατα με βαρέα όπλα και εκτοξευτές πυραύλων, ενώ η πιο ευαίσθητη υπόθεση των ατομικών όπλων των μελών της Χαμάς θα αναβληθεί για αργότερα.

Η χώρα παράλληλα, φαίνεται να στηρίζει ενεργά τον πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Ειρήνης, όπως αποκαλείται στο σχέδιο Τραμπ, το οποίο θα επιβλέπει τις εργασίες 15μελούς επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών.

Ο Μπλερ, αν και έχει δεχτεί σφοδρή κριτική για τη στήριξή του στον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, φαίνεται να έχει την υποστήριξη του Ιρακινού πρωθυπουργού. Η συμμετοχή του στο συμβούλιο – το οποίο αναμένεται να προεδρεύσει ο Ντόναλντ Τραμπ – θα επιβεβαιωθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου, όταν η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει διάσκεψη για την ανασυγκρότηση της Γάζας στο Κάιρο.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετά τα ερείπια της Γάζας: ποιος μπορεί να χτίσει ξανά την ελπίδα;;

Οπτική Γωνία / Η Γάζα μετά τον πόλεμο: Υπάρχει ελπίδα;

Η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος του Κέντρου Ερευνών για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Μαρία Γαβουνέλη, αναλύει τις προκλήσεις της ανοικοδόμησης, τον ρόλο της Ευρώπης και της Ελλάδας και το αβέβαιο μέλλον μιας λύσης δύο κρατών.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Η μαμά σου το πρότεινε»: Η απίστευτη απάντηση αξιωματούχων του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Διεθνή / «Η μαμά σου το πρότεινε»: Η απίστευτη απάντηση αξιωματούχων του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Η νέα κόντρα του Τύπου με την κυβέρνηση Τραμπ, με φόντο την αμφιλεγόμενη επιλογή της Βουδαπέστης ως τόπο συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Αμερικανό ηγέτη
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Τίθενται σε ετοιμότητα οι Εθνοφρουρές ενόψει των κινητοποιήσεων «No Kings» κατά του Τραμπ

Διεθνή / ΗΠΑ: Τίθενται σε ετοιμότητα οι Εθνοφρουρές ενόψει των κινητοποιήσεων «No Kings» κατά του Τραμπ

Οι οργανωτές υποστηρίζουν ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν αντίδραση στον αυξανόμενο αυταρχισμό και την «προσπάθεια ελέγχου των θεσμών» από τον Τραμπ και τους συμμάχους του
LIFO NEWSROOM
Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Διεθνή / Τα plug-in υβριδικά ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Η μελέτη υπολογίζει ότι η συστηματική υποεκτίμηση των εκπομπών έχει επιτρέψει στις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να αποφύγουν πάνω από 5 δισ. ευρώ σε πρόστιμα την περίοδο 2021–2023
LIFO NEWSROOM
Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας — Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Διεθνή / Αμερικανικό «στοπ» στις ευκαιρίες της Ουκρανίας - Η δοκιμασία μετά τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι

Η συνάντηση, αν και δεν έφερε τις μεγάλες εξαγγελίες που ήλπιζε το Κίεβο, έδειξε ότι οι δύο ηγέτες επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Διεθνή / Η νέα ενεργειακή ισορροπία στην Ευρώπη: Ποιοι εξάγουν και ποιοι εισάγουν ρεύμα

Η Ευρώπη επαναχαράσσει τον ενεργειακό της χάρτη: ποια κράτη εξάγουν και ποια εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια, πώς επηρεάζει η πράσινη μετάβαση και γιατί η Γαλλία έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο
LIFO NEWSROOM
Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Διεθνή / Μαδαγασκάρη: Πώς η έλλειψη νερού μετέτρεψε μια εξέγερση της Gen Z σε στρατιωτικό πραξικόπημα

Μια φοιτητική διαμαρτυρία για την έλλειψη νερού στο Πανεπιστήμιο της Ανταναναρίβο εξελίχθηκε σε μαζική εξέγερση που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Μαδαγασκάρης, Αντρί Ραζοελίνα
LIFO NEWSROOM
Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Διεθνή / Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Οι χάρτες περιλαμβάνουν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο»
LIFO NEWSROOM
Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Διεθνή / Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία: Μπορεί να σώσει τους γιατρούς από burnout;

Στη Σύνοδο Υγείας του Βερολίνου αναδείχθηκε η υπερφόρτιση των γιατρών και η ανάγκη χρήσης AI για μείωση της γραφειοκρατίας - Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή εφαρμογή και τα ποιοτικά δεδομένα είναι κλειδί για επιτυχία
LIFO NEWSROOM
«Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σείρα με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

Διεθνή / «Woke σκουπίδια»: Το Πεντάγωνο επιτίθεται στο Netflix για σειρά με θέμα έναν γκέι πεζοναύτη

«Yπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αμερικανικός στρατός επανέρχεται στην πολεμική του ηθική», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου
LIFO NEWSROOM
Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Διεθνή / Δεκάχρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη

Το παιδί φέρεται να έπαιζε ποδόσφαιρο με φίλους του στην αυλή του σχολείου, όταν είδε ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα να πλησιάζουν και άρχισε να τρέχει προς το χωριό Αλ-Ρίχια
LIFO NEWSROOM
 
 