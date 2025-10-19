ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας της παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς

φωτ.: EPA
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα «δεκάδες» στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας και κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά της, η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατό, ανάμεσά τους και παιδιά.

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα αντιμετώπισε την πρώτη της μεγάλη δοκιμασία την Κυριακή, όταν ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας ανακοίνωσε ότι η μεταφορά βοήθειας στην περιοχή θα σταματήσει «μέχρι νεωτέρας» μετά από παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς, και οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν μια σειρά επιθέσεων, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης για τη διακοπή της βοήθειας, λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την έναρξη της εκεχειρίας που πρότεινε οι ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του διετούς πολέμου.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, σε απάντηση της κατάφωρης παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα» σήμερα, ο στρατός «έπληξε δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας», ανάμεσά τους αποθήκες όπλων και υπόγειες υποδομές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο δύο ισραηλινών στρατιωτών.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι τουλάχιστον 29 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε όλη τη Γάζα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Ένας ανώτερος Αιγύπτιος αξιωματούχος που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός δήλωσε ότι γίνονται «24ωρες» επαφές για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στους δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από AP, Guardian, Reuters

