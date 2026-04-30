Γάζα: «Στην Ελλάδα θα αποβιβαστούν τα μέλη του διεθνούς στολίσκου» αναφέρει το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Σε ανακοίνωση σχετικά με την ακινητοποίηση των πλοίων, ανοιχτά της Κρήτης, που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία του Διεθνούς Στολίσκου Αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla) για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ.

Ο Γκίντεον Σάαρ γνωστοποίησε πως τα μέλη της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης προς τη Γάζα, θα «αποβιβαστούν τις επόμενες ώρες σε ελληνική ακτή», ενώ ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση.

«Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου σε ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να υποδεχθεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο» ανέφερε ο κ. Σάαρ.

Γάζα: Η ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ για τον στολίσκο αλληλεγγύης

«Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ -μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF)- έχει καταφέρει να αποτρέψει επιτυχώς τις προσπάθειες παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας και την άφιξη σκαφών του «προκλητικού στολίσκου», συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής νύχτας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στον «προκλητικό στολίσκο» που απομακρύνθηκαν από τα σκάφη μεταφέρθηκαν χωρίς να τραυματιστούν.

Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου σε ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή τις επόμενες ώρες.

Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να υποδεχθεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

Καλούμε όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις αλλά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα να το πράξουν μέσω του BOP, το οποίο εξέδωσε επίσης σχετική ανακοίνωση σήμερα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

Γάζα: Το χρονικό της αναχαίτισης από το Ισραήλ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο στολίσκος -που αποτελείται από περίπου 58 σκάφη- κατευθυνόταν προς τη Γάζα, όταν αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου. Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 60 ναυτικών μιλίων δυτικά της Κρήτης και 80 ναυτικών μιλίων νότια της Καλαμάτας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ισραηλινές αρχές έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους περίπου 21 από τα σκάφη του στολίσκου, ενώ φέρεται να κρατούνται περίπου 175 ακτιβιστές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό από το ισραηλινό ή το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εάν υπάρχουν Έλληνες πολίτες μεταξύ των κρατουμένων.

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει, ότι ο στολίσκος είχε την ενημέρωση πως, εάν επιθυμούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, θα έπρεπε να κατευθυνθεί στο λιμάνι της Ασντόντ, κάτι το οποίο δεν έγινε.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ένα από τα σκάφη φέρεται να εξέπεμψε σήμα SOS. Σκάφος του Λιμενικού Σώματος το προσέγγισε για να διαπιστώσει εάν απαιτείται βοήθεια, ωστόσο οι επιβαίνοντες αρνήθηκαν τη βοήθεια και το Λιμενικό αρκέστηκε στην παρακολούθηση του πλοίου, το οποίο συνέχισε την πορεία του νότια της Κρήτης.

So far, Israel - through the IDF - has successfully blocked attempts to breach the lawful naval blockade on Gaza and the arrival of vessels from the provocative flotilla, including last night.

All participants in the provocative flotilla who were taken off the vessels were taken… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 30, 2026

