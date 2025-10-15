ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε άλλες δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Η ισραηλινή πλευρά αναφέρει ότι παραμένουν στη Γάζα οι σοροί 21 νεκρών ομήρων, ενώ διεξάγει γενετικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση όσων έχουν ήδη παραδοθεί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε άλλες δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να παραδώσει απόψε, στις 10 μ.μ. τοπική ώρα (10 μ.μ. ώρα Ελλάδος), τις σορούς δύο ακόμη Ισραηλινών ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες αφότου ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Τελ Αβίβ αναμένει την επιστροφή και άλλων σορών μέσα στη νύχτα, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabi του Κατάρ είχε κάνει λόγο για πέντε επιπλέον παραδόσεις.

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς έχει παραδώσει οκτώ σορούς ομήρων, τέσσερις τη Δευτέρα και τέσσερις την Τρίτη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, μία από αυτές δεν αντιστοιχούσε σε κανέναν από τους καταγεγραμμένους ομήρους, γεγονός που έχει προκαλέσει ένταση και καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Διαφωνίες για την ταυτοποίηση και καθυστερήσεις στην επιστροφή των σορών

Η επιστροφή των σορών αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, με στόχο την ανταλλαγή ομήρων και τη σταδιακή αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η ισραηλινή πλευρά αναφέρει ότι παραμένουν στη Γάζα οι σοροί 21 νεκρών ομήρων, ενώ διεξάγει γενετικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση όσων έχουν ήδη παραδοθεί. Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, οι διαφορές γύρω από τις ταυτότητες των νεκρών προκάλεσαν προσωρινό πάγωμα της ροής βοήθειας μέσω του περάσματος της Ράφα, που ωστόσο ξανάνοιξε χθες μετά από νέες διαπραγματεύσεις.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανάμεσά τους και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, προειδοποιούν ότι η ανεύρεση και η μεταφορά των σορών στη Γάζα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των εκτεταμένων καταστροφών και των κινδύνων ασφαλείας.

Η αργή πρόοδος στην επιστροφή των ομήρων και των σορών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ χαρακτήρισε τη συνέχιση της συμφωνίας «ντροπή», υποστηρίζοντας ότι «η Χαμάς καταλαβαίνει μόνο τη βία».

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιμένουν πως το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους της εκεχειρίας μόνο εφόσον η Χαμάς παραδώσει όλες τις σορούς που προβλέπονται στη συμφωνία. Παράλληλα, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι χειρίζεται το θέμα με αδιαφάνεια και ότι η έλλειψη ενημέρωσης προς τις οικογένειες των ομήρων επιτείνει την κοινωνική ένταση.

Με πληροφορίες από Sky News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραήλ - Χαμάς: Ο Τράμπ ανακοίνωσε συμφωνία για απελευθέρωση των Ομήρων

Διεθνή / Ισραήλ - Χαμάς: Ο Τράμπ ανακοίνωσε συμφωνία για απελευθέρωση των Ομήρων

Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων  ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πετυχαίνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς τη λήξη του πολέμου. 
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τέσσερις σοροί ομήρων παραδόθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς

Διεθνή / Γάζα: Τέσσερις σοροί ομήρων παραδόθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς

Μέχρι στιγμής, έχουν παραδοθεί οκτώ σοροί, ενώ το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι η όχι πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Λονδίνο έγινε παγκόσμιο κέντρο κλοπής κινητών τηλεφώνων - Τώρα ξέρουμε γιατί

Διεθνή / Το Λονδίνο έγινε παγκόσμιο κέντρο κλοπής κινητών τηλεφώνων - Τώρα ξέρουμε γιατί

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κλιμακώνει τις επιχειρήσεις κατά της κλοπής κινητών, αποκαλύπτοντας παγκόσμια εγκληματικά δίκτυα που χρησιμοποιούν e-bikes και καταστήματα μεταχειρισμένων τηλεφώνων για να εξάγουν χιλιάδες κλεμμένα iPhone στο εξωτερικό
LIFO NEWSROOM
Ο Μακρόν παραδέχεται λάθος και αναζητά πολιτική σταθερότητα

Διεθνή / Ο Μακρόν παραδέχεται λάθος και αναζητά πολιτική σταθερότητα

Ο Εμανουέλ Μακρόν «παγώνει» την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση συντάξεων για να στηρίξει τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, προσπαθώντας να αποφύγει την κατάρρευση της κυβέρνησης και την πολιτική κρίση στη Γαλλία πριν τις εκλογές του 2027
LIFO NEWSROOM
Βασιλιάς Κάρολος: Θέτει εκτός των εορτασμών των Χριστουγέννων τον αδελφό του λόγω σκανδάλου Έπσταϊν

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Θέτει εκτός των εορτασμών των Χριστουγέννων τον αδελφό του λόγω σκανδάλου Έπσταϊν

Ο Βρετανός μονάρχης φέρεται να λαμβάνει μέτρα ώστε να κρατήσει δημόσια αποστάσεις από τον πρίγκιπα Άντριου και την πρώην σύζυγό του και Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ ετοιμάζει «πόλεμο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέοι κανόνες για Airbnb, Booking

Διεθνή / Η ΕΕ ετοιμάζει «πόλεμο» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέοι κανόνες για Airbnb, Booking

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ριζοσπαστικό σχέδιο για την κρίση στέγασης, με νέους κανόνες για Airbnb και Booking, ενίσχυση των ενοικιαστών και προγράμματα προσιτής κατοικίας ύψους 300 δισ. ευρώ
LIFO NEWSROOM
 
 