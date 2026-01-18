Γάζα: Ένα νεογέννητο είναι το όγδοο παιδί που πεθαίνει από υποθερμία αυτόν τον χειμώνα

Ένα νεογέννητο 27 ημερών, κατέληξε το Σάββατο στη Γάζα από σοβαρό ψύχος, ανεβάζοντας σε οκτώ τον αριθμό των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους από υποθερμία στον θύλακα από την αρχή του χειμώνα.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στη Χαν Γιουνίς, ήταν ήδη πολύ αργά για να σωθεί. Η κατάσταση για τις μητέρες και τα νεογνά στη Γάζα παραμένει δραματική.

Έλλειψη καυσίμων, μπλοκαρισμένα ιατρικά υλικά, μαζικές εκτοπίσεις και συνεχείς βομβαρδισμοί έχουν καταρρακώσει τη φροντίδα μητέρων και νεογνών στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά, μόνο τους πρώτους έξι μήνες του 2025 καταγράφηκαν πάνω από 2.500 βρέφη που χρειάστηκαν νοσηλεία σε νεογνολογικές μονάδες.

Οι μητέρες αναγκάζονται να επιλέγουν ανάμεσα στην επιβίωση τη δική τους και των παιδιών τους, συχνά μετακινώντας τα σε υπερπλήρεις καταυλισμούς εκτοπισμένων. Πέρα από την υποθερμία, οι χειμερινές κακοκαιρίες έχουν επιδεινώσει την κατάσταση. Ισχυροί άνεμοι και βροχές προκάλεσαν καταρρεύσεις προσωρινών καταλυμάτων, ενώ οι πλημμύρες και η έλλειψη υποδομών ενισχύουν τον κίνδυνο θανάτων.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, η βία δεν έχει σταματήσει πλήρως και οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες για τα παιδιά.

Σύμφωνα με την Unicef, πάνω από 100 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της εκεχειρίας, ενώ τουλάχιστον 464 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 1.280 τραυματιστεί από τις επιθέσεις.

Η τραγωδία αυτή αναδεικνύει την καθημερινή δυσκολία επιβίωσης των παιδιών και των οικογενειών στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι γιατροί και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι χωρίς επείγουσα διεθνή στήριξη και αποκατάσταση των υποδομών, οι θάνατοι παιδιών από υποθερμία και η επιβίωση σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες θα συνεχιστούν.

Με πληροφορίες από Guardian