ΟΗΕ: Σημαντικό βήμα η ανακοίνωση της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα από τις ΗΠΑ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ διά του εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ, χαρακτήρισε ως «σημαντικό βήμα» την ανακοίνωση της 14ης Ιανουαρίου για την έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη «σύσταση μεταβατικής τεχνοκρατικής παλαιστινιακής διοίκησης στη Γάζα και τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας».

Τι ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ διά του εκπροσώπου του

«Κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανακούφιση των δεινών των αμάχων, στη στήριξη της ανάκαμψης και της ανοικοδόμησης, καθώς και στην προώθηση ενός αξιόπιστου πολιτικού ορίζοντα, αποτελεί θετική εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας, μέσω του εκπροσώπου του, «υπενθύμισε το Ψήφισμα 2803 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι προσπάθειες πρέπει να καθοδηγούνται από τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο».

Τα Ηνωμένα Έθνη, πρόσθεσε, «θα συνεχίσουν να στηρίζουν κάθε προσπάθεια και να υποστηρίζουν Παλαιστινίους και Ισραηλινούς με στόχο τον τερματισμό της κατοχής και της σύγκρουσης και την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο».

Η Β' Φάση του σχεδίου για τη Γάζα

Υπενθυμίζεται ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανάρτηση του Γουίτκοφ, το σχέδιο περνά από την κατάπαυση του πυρός στη φάση της αποστρατιωτικοποίησης, της τεχνοκρατικής διακυβέρνησης και της ανοικοδόμησης.

Today, on behalf of President Trump, we are announcing the launch of Phase Two of the President’s 20-Point Plan to End the Gaza Conflict, moving from ceasefire to demilitarization, technocratic governance, and reconstruction.



Phase Two establishes a transitional technocratic… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 14, 2026

Οι ΗΠΑ καλούν τη Χαμάς να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επιστροφής του τελευταίου νεκρού ομήρου, προειδοποιώντας για «σοβαρές συνέπειες» σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Ο Γουίτκοφ υπογράμμισε ότι η πρώτη φάση της εκεχειρίας είχε απτά αποτελέσματα, με ιστορική ανθρωπιστική βοήθεια, διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και επιστροφή όλων των ζωντανών ομήρων, ευχαριστώντας παράλληλα την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ για τον ρόλο τους στη διαμεσολάβηση.