Πυροβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: Έξι οι νεκροί - Πώς εξουδετερώθηκαν οι δράστες

Στρατός και αστυνομία αναπτύσσονται στην περιοχή της ένοπλης επίθεσης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία από την Ιερουσαλήμ, μετά τους πυροβολισμούς σε σταθμό λεωφορείων / Φωτ.: EPA/ABIR SULTAN
Φωτογραφία από την Ιερουσαλήμ, μετά τους πυροβολισμούς σε σταθμό λεωφορείων / Φωτ.: EPA/ABIR SULTAN
Στους έξι αυξήθηκαν οι νεκροί από τους πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ, το πρωί της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου.

Από την ένοπλη επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τραυματίστηκαν αρκετοί από τους πολίτες που βρίσκονταν στον σταθμό λεωφορείου. Μεταξύ των τραυματιών και μία έγκυος, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ, Μagen David Adom, επιβεβαίωσε στην αρχική αναφορά της, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμη γύρω στα 30, στο σημείο της επίθεσης. Αργότερα, μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο Shaare Zedek και ένας ακόμη τραυματίας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε στο νοσοκομείο Hadassah Hospital Mount Scopus.

Συνολικά, δέκα ακόμη άτομα έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, με την αστυνομία του Ισραήλ να επισημαίνει ότι οι δράστες πυροβόλησαν στοχοποιώντας λεωφορείο.

Πυροσβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: Πώς εξουδετερώθηκαν οι δράστες

Οι δράστες της επίθεσης εξουδετερωθήκαν από «μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και έναν πολίτη που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης», σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι δυο τους «αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν».

Παράλληλα, εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των δραστών είναι δύο και πως οι αρμόδιοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας αναφέρουν, ότι πρόκειται για Παλαιστίνιους με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στο μεταξύ, μέλη του ισραηλινού στρατού αναπτύχθηκαν στην περιοχή όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις, «στην αναζήτηση υπόπτων».
Παράλληλα Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν και σε περιοχές της Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με στόχο να κάνουν ανακρίσεις και να «αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία».

Πυροσβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: Στο σημείο της επίθεσης ο Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε στο σημείο της επίθεσης, για να προχωρήσει σε «αξιολόγηση» με τους επικεφαλής των «υπηρεσιών ασφαλείας» μετά την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Γιαΐρ Γκολάν -επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού της ισραηλινής αντιπολίτευσης και πρώην αξιωματικός των IDF- κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να παραιτηθεί αμέσως από το αξίωμά του, χαρακτηρίζοντάς τον κίνδυνο για τη χώρα.

«Δεν υπάρχει καμία στρατηγική ασφάλειας εδώ. Ο πόλεμος για την προσάρτηση της Γάζας έχει ως στόχο τη διατήρηση της εξουσίας του και του επιτρέπει να ολοκληρώσει το πραξικόπημα του καθεστώτος υπό την κάλυψή του. Ο Νετανιάχου είναι επικίνδυνος για το Ισραήλ και δεν πρέπει να παραμείνει στην εξουσία ούτε μια μέρα παραπάνω. Θα τον αντικαταστήσουμε, θα σώσουμε τους απαχθέντες αδελφούς μας, θα τερματίσουμε τον πόλεμο και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο Ισραήλ», έγραψε μεταξύ άλλων στα social media, ο Γκολάν.

Με πληροφορίες από The Guardian, Reuters, Times of Israel
 

