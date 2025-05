Γάζα: Δεκάδες οι τραυματίες από τους πυροβολισμούς στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, λέει ο ΟΗΕ

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι 47 άτομα τραυματίστηκαν την Τρίτη στη Γάζα, όταν πλήθη συγκεντρώθηκαν σε ένα νέο κέντρο διανομής βοήθειας το οποίο λειτουργεί υπό τη διοίκηση μιας αμφιλεγόμενης οργάνωσης, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνοντας ωστόσο ότι «οι περισσότεροι τραυματισμοί οφείλονται σε πυροβολισμούς» και πως «πυροβολισμοί προέρχονταν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF)».

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη 48 τραυματίστηκαν.

Οι IDF δήλωσαν ότι διερευνούν τις καταγγελίες. Εκπρόσωπός τους υποστήριξε ότι στρατιώτες προχώρησαν σε «προειδοποιητικές βολές» στον αέρα, εκτός της ζώνης του Κέντρου Ανθρωπιστικής Βοήθειας (GHF) στη Ράφα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν στόχευσαν τους πολίτες».

Το σύστημα του GHF λειτουργεί με τη συνδρομή Αμερικανών εργολάβων ασφαλείας και αγνοεί τη συνεργασία με τον ΟΗΕ, ο οποίος το έχει καταγγείλει ως ανήθικο και ανεπαρκές.

Η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ δηλώνουν πως το GHF λειτουργεί για να αποτραπεί η κατάσχεση βοήθειας από τη Χαμάς - ισχυρισμός που η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει.

Γάζα: Οι πυροβολισμοί κατά τη διανομή βοήθειας

Ο πληθυσμός των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας, σύμφωνα με υπηρεσίες του ΟΗΕ, βρίσκεται αντιμέτωπος με «καταστροφικά επίπεδα πείνας» μετά από τρίμηνο σχεδόν αποκλεισμό, ο οποίος χαλάρωσε μερικώς μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Την Τρίτη, χιλιάδες Παλαιστίνιοι, απεγνωσμένοι για επισιτιστική βοήθεια, συγκεντρώθηκαν στο σημείο διανομής του GHF στη Ράφα, περιοχή υπό πλήρη ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο. Βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν σκηνές χάους: χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά περνούν πάνω από γκρεμισμένους φράχτες και πρόχειρα χωμάτινα αναχώματα, ενώ σε ένα απόσπασμα ακούγονται πυροβολισμοί και διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν.

“I walked over 10 kilometers, and they killed a young man in front of me.”



A Palestinian recounts receiving a small amount of aid from the American company in Rafah, after walking a long distance under dire humanitarian conditions. pic.twitter.com/YnOAgcC9ZY — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 27, 2025

Την επόμενη μέρα, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στα κατεχόμενα εδάφη δήλωσε ότι έχει πληροφορίες για 47 τραυματίες. «Είναι από πυροβολισμούς», ανέφερε ο Ajith Sunghay από τη Γενεύη, προσθέτοντας: «Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε τη σοβαρότητα των τραυμάτων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξαν πυροβολισμοί από τον Ισραηλινό Στρατό».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ο Salem Abu Moussa υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από πυροβολισμό στο σημείο διανομής. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πεδίου του Ερυθρού Σταυρού στη Ράφα και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς. Άλλοι 48 άνθρωποι φέρουν τραύματα.

Ο εκπρόσωπος των IDF, συνταγματάρχης Ολιβιέ Ραφόβιτς, δήλωσε: «Δεν έχουμε πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Οι στρατιώτες έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα, έξω από το κέντρο του GHF. Σε καμία περίπτωση [δεν πυροβόλησαν] προς τον λαό».

Το GHF από την πλευρά του ανέφερε: «Η ομάδα μας υποχώρησε προσωρινά για να επιτρέψει σε έναν μικρό αριθμό κατοίκων να παραλάβει βοήθεια με ασφάλεια και να διαλυθεί, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αποφυγής θυμάτων». Υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πυρών μέσα στο σημείο διανομής.

«Αυτό που είδαμε χθες είναι ένα πολύ σαφές παράδειγμα των κινδύνων της διανομής βοήθειας με τον τρόπο που το κάνει αυτό το GHF», σημείωσε ο κ. Σούνγκαϊ. «Εκθέτουν ανθρώπους σε θάνατο και τραυματισμούς καθώς αναζητούν τρόφιμα».

Γάζα: «Ανθρωπιστική λεηλασία» και διεθνείς εντάσεις

Ο Sunghay τόνισε ότι πολλοί κάτοικοι της Γάζας διστάζουν να μετακινηθούν νότια για βοήθεια, λόγω κινδύνων και φόβου κράτησης από τις ισραηλινές δυνάμεις. Πολλοί άλλοι αδυνατούν να φτάσουν: γυναίκες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς ή τραυματισμένοι.

Σε ερώτηση αν είναι προτιμότερη οποιαδήποτε διανομή βοήθειας, ακόμη κι από το GHF, απάντησε: «Υπάρχει δικαίωμα στην τροφή, αλλά και στην ασφαλή και αξιοπρεπή διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας».

The starved people of Gaza, mostly women and children, went today to get food in Rafah. The humiliation when getting food. This is a crime: starvation and humiliation. pic.twitter.com/ynJ4ROfLww — Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) May 27, 2025

Ο ΟΗΕ και άλλες καθιερωμένες ανθρωπιστικές οργανώσεις αρνούνται να συνεργαστούν με το GHF, επικαλούμενες παραβίαση βασικών αρχών ουδετερότητας και αμεροληψίας. Διαθέτουν, σύμφωνα με τους ίδιους, αποθέματα έτοιμα προς είσοδο στη Γάζα και λεπτομερές σχέδιο διανομής που αποτρέπει λεηλασίες.

Η διοίκηση της Χαμάς στη Γάζα χαρακτήρισε τις ισραηλινές προσπάθειες διανομής βοήθειας μέσω του GHF ως «παταγωδώς αποτυχημένες».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε την Τρίτη: «Επεξεργαστήκαμε με τους Αμερικανούς φίλους μας ένα σχέδιο ελεγχόμενων σημείων διανομής όπου θα είναι πολύ δύσκολο για τη Χαμάς να κλέψει βοήθεια, ιδίως επειδή φρουρούμε αυτά τα σημεία». Αναγνώρισε «στιγμιαία απώλεια ελέγχου» στη Ράφα, υποστηρίζοντας ότι «η κατάσταση αποκαταστάθηκε». Δήλωσε επίσης ότι θα δημιουργηθούν «πολλά περισσότερα» τέτοια σημεία, με στόχο να αφαιρεθεί η ανθρωπιστική βοήθεια ως εργαλείο πολέμου από τη Χαμάς και να δημιουργηθεί «στείρα ζώνη» στο νότο.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε: «Η βοήθεια φτάνει σε όσους τη χρειάζονται και μέσω του ασφαλούς συστήματος διανομής, το Ισραήλ διασφαλίζει την ασφάλειά του και η Χαμάς μένει με άδεια χέρια».

Ο ισραηλινός στρατός ανέστειλε προσωρινά τον αποκλεισμό ανθρωπιστικής και εμπορικής βοήθειας στις 2 Μαρτίου, επανεκκινώντας τη στρατιωτική του εκστρατεία δύο εβδομάδες αργότερα και τερματίζοντας μια δίμηνη κατάπαυση πυρός.

Η επίθεση εντάθηκε στις 19 Μαΐου, με στόχο, σύμφωνα με τον Νετανιάχου, την πλήρη ανάκτηση του ελέγχου σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Την επόμενη μέρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε προσωρινή χαλάρωση του αποκλεισμού και εισαγωγή «βασικής ποσότητας» τροφίμων.

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ ξεκίνησε ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και 251 ελήφθησαν όμηροι.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 54.084 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έκτοτε, περιλαμβανομένων 3.924 μετά την επανέναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Breathtaking. The moment Israeli soldiers opened fire at starved people, mostly children and women, this evening in Rafah.

Reports say that many were killed and wounded and many more went missing today. pic.twitter.com/lZAgVd5k87 — Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) May 27, 2025

Με πληροφορίες από BBC