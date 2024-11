Γάζα: Βίντεο με βασανιστήρια της Χαμάς σε Παλαιστίνιους πολίτες δημοσίευσαν οι IDF

«Οι ίδιοι άμαχοι για τους οποίους η Χαμάς ισχυρίστηκε ρητά ότι μάχεται, είναι οι ίδιοι πολίτες που βασανίζονται σε αυτό το βίντεο. Η Χαμάς δεν είναι μόνο εχθρός του Ισραήλ, είναι και εχθρός της Γάζας» γράφουν οι IDF στη λεζάντα του βίντεο.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις υποστηρίζουν ότι τα στρατεύματα που επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στη διάθεσή τους εκτενή πλάνα από κάμερες ασφαλείας, με στελέχη της Χαμάς να βασανίζουν Παλαιστίνιους αμάχους. Το βίντεο, το οποίο προέρχεται από μια περίοδο δύο ετών το 2018-2020, δείχνει «τις βάναυσες μεθόδους της Χαμάς την ώρα ανάκρισης αμάχων, παραβιάζοντας ανθρώπινα δικαιώματα και κάνοντας συστηματική καταπίεση κατοίκων που είναι ύποπτοι ότι αντιτίθενται στην εξουσία».

«Τα βίντεο καταγράφουν τις δραστηριότητες της Χαμάς στο φυλάκιο 17 στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διεξάγονται βάναυσες ανακρίσεις πολιτών που είναι ύποπτοι ότι εναντιώνονται στη Χαμάς», συμπληρώνει ο στρατός. Σημειώνεται πως το φυλάκιο 17 είναι μια πρώην βάση της Χαμάς στη Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα. Σε ένα βίντεο, άνδρες κρατούμενοι φαίνονται αλυσοδεμένοι στο ταβάνι από τα πόδια τους με σάκους πάνω από τα κεφάλια τους, καθώς ένας άνδρας της Χαμάς χτυπά τα πέλματα των ποδιών τους με μια βέργα.

Σε άλλα πλάνα, στελέχη της Χαμάς που κατηγορούνται για βασανιστήρια των κρατουμένων, συζητούν μεταξύ τους και κάνουν τα χαρτιά, ενώ ένας κρατούμενος στέκεται ισορροπώντας μπροστά τους, με έναν σάκο να καλύπτει το πρόσωπό του ενώ τα δύο του χέρια και το ένα πόδι είναι δεμένα με αλυσίδες στο ταβάνι. Ο Χάμζα, ο οποίος συνελήφθη και βασανίστηκε από τη Χαμάς πριν φύγει αργότερα από τη Γάζα, είπε ότι οι τρομοκράτες «θα σε βασάνιζαν μέχρι να σπάσεις και να πεις ό,τι θέλουν». Η Χαμάς κατηγορείται ότι κρατά και βασανίζει αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, συχνά κατηγορώντας τους ότι συνεργάζονται με το Ισραήλ.

