Αποχώρησε από το Αλ Σίφα ο στρατός του Ισραήλ - Η Χαμάς κάνει λόγο για δεκάδες πτώματα

Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες, ο στρατός του Ισραήλ αποσύρθηκε από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας, έχοντας κατασχέσει όπλα αλλά και απόρρητα έγγραφα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του.

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ τόνισε πως η επιχείρησή τους στο Αλ Σίφα διεξήχθη «αποτρέποντας παράλληλα την πρόκληση βλάβης σε αμάχους, ασθενείς και ιατρικές ομάδες», την ώρα που σε δική του ανακοίνωση το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας όπου κυβερνά η Χαμάς, ανέφερε πως εντοπίστηκαν «δεκάδες πτώματα».

Δημοσιογράφος του AFP αλλά και αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν πως είδαν άρματα μάχης και τεθωρακισμένα να αποχωρούν από το νοσοκομείο, υπό πυρά κάλυψης του πυροβολικού και της αεροπορίας. «Δεκάδες πτώματα μαρτύρων, ορισμένα σε κατάσταση αποσύνθεσης, βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο Σίφα και γύρω από αυτό», σημείωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς σε ανακοίνωσή του.

Μάλιστα συμπλήρωσε πως οι υλικές ζημιές είναι «πολύ μεγάλες» στο σύνολο των κτιρίων της εγκατάστασης, καθώς οι δυνάμεις που αποσύρθηκαν «πυρπόλησαν τα κτίρια του συγκροτήματος και το έθεσαν εντελώς εκτός λειτουργίας».

Μιλώντας στο AFP ένας γιατρός έκανε λόγο για πάνω από 20 πτώματα, κάποια από τα οποία συνθλίφτηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα την ώρα που αυτά αποχωρούσαν. Σημειώνεται πως ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε στις 18 Μαρτίου μία «επιχείρηση ακριβείας» στο Αλ Σίφα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Στην πορεία της «επιχείρησης», διαβεβαίωσε πως «εξάλειψε περίπου 200 τρομοκράτες», την ώρα που εκατοντάδες εκτοπισμένοι είχαν βρει καταφύγιο στη δομή υγείας.

Ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ανακοίνωσε πως 21 ασθενείς πέθαναν στο νοσοκομείο αφότου άρχισε η ισραηλινή επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο νοσοκομείο παραμένουν 107 ασθενείς, ανάμεσά τους 4 παιδιά και 28 άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση. «Πολλοί έχουν μολυσμένες πληγές και είναι αφυδατωμένοι» και από προχθές Σάββατο «δεν απομένει πλέον παρά ένα μπουκάλι νερό για κάθε 15 ανθρώπους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

The aftermath of the destruction caused by the Israeli occupation at Al-Shifa Hospital in Northern Gaza pic.twitter.com/XqWMvJAfHw