Μια γαλλική ζυθοποιία άρχισε να χρησιμοποιεί φύκια, μια φυτική χρωστική ουσία απ'ευθείας από τη φύση, για την παρασκευή μπλε μπίρας.



Η μπίρα με την εμπορική ονομασία «Line» είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας εταιρείας που θέλει να προωθήσει τα φύκια ως συμπλήρωμα διατροφής και μιας ζυθοποιίας που αναζητούσε τρόπο να κάνει τα ποτά της ξεχωριστά.



Η μπίρα φαίνεται πως έχει ήδη αποκτήσει το κοινό της και τα πάει καλά, λέει ο Σεμπαστιέν Βερμπέκ, υπάλληλος της Hoppy Urban Brew που παρασκευάζει τη μπίρα. «Προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον και περιέργεια από το κοινό» επιβεβαιώνει.

