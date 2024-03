Γαλλία: Τέλος στο θρίλερ εξαφάνισης του μικρού Εμίλ - Εντοπίστηκαν οστά που του ανήκουν

Τέλος, με τον πιο άσχημο τρόπο, στο θρίλερ της εξαφάνισης του μικρού Εμίλ, στη Γαλλία, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε πως εντοπίστηκαν οστά που «αντιστοιχούν στο σώμα του».

Η υπόθεση του μικρού Εμίλ, εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς το παιδί, ηλικίας 2,5 ετών, εξαφανίστηκε πριν από εννέα μήνες στην περιοχή Άλπ-ντε-Οτ-Προβάνς, στη νοτιοανατολική Γαλλία. Έκτοτε, μια γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη, μέχρι που οστά που αντιστοιχούν στο σώμα του, βρέθηκαν χθες Σάββατο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της Αιξ-αν-Προβάνς.

«Το Σάββατο η εθνική αστυνομία ενημερώθηκε για την ανακάλυψη οστών κοντά στον οικισμό Βερνέτ», των οποίων οι αναλύσεις γενετικής ταυτοποίησης κατέστησαν δυνατό «να συμπεράνουμε σήμερα ότι ήταν τα οστά του παιδιού Εμίλ Σολέγ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας Ζαν-Λικ Μπασόν.

Όταν εξαφανίστηκε στις 8 Ιουλίου, ο Εμίλ είχε μόλις φτάσει για τις καλοκαιρινές διακοπές στο εξοχικό σπίτι των παππούδων του από την πλευρά της μητέρας του και δύο γείτονες ισχυρίζονται ότι τον είδαν στον κεντρικό δρόμο του χωριού Οτ-Βερνέ, αλλά με αντικρουόμενες μαρτυρίες.

Η ανακοίνωση της εισαγγελιας αναφέρει ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και εγκληματολογική έρευνα ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί «επιπλέον έρευνες» στην περιοχή όπου βρέθηκαν τα οστά. Τελευταία φορά που είχε θεαθεί ο Εμίλ ήταν με τον 58χρονο παππού του. Έκτοτε η τύχη του αγνοούνταν και οι ερευνητές δεν απέκλεισαν κανένα ενδεχόμενο περιλαμβανομένης της απαγωγής και της ανθρωποκτονίας. Ενας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε τον παππού του, φυσιοθεραπευτή-οστεοπαθητικό, να κόβει ξύλα έξω από το σπίτι του περίπου την ώρα που φέρεται ότι το παιδί χάθηκε.

