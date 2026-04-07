Γαλλία: Σύγκρουση τρένου με φορτηγό - Ένας νεκρός και τουλάχιστον 27 τραυματίες

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Philippe Tabarot ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι ένα τρένο TGV (σ.σ. επιβατικό τρένο υψηλής ταχύτητας) συγκρούστηκε με ένα βαρέος τύπου όχημα μεταξύ των πόλεων Béthune και Lens στην περιοχή Pas-de-Calais στο βόρειο τμήμα της Γαλλίας.

Σύμφωνα με την SNCF (η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Γαλλίας), ο οδηγός του τρένου έχασε τη ζωή του ενώ 27 άτομα τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, το οποίο συνέβη περίπου στις 7 π.μ. σε ισόπεδη διάβαση στη γαλλική κοινότητα Bully-les-Mines.

🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Au moins 1 MORT et 27 BLESSÉS après un grave accident entre un TGV et un poids lourd à un passage à niveau près de Lens.



Le conducteur du train est décédé. Les secours prennent en charge les 243 passagers présents à bord, dont au moins 27 sont… pic.twitter.com/uX2yOFCPMX — Bastion (@BastionMediaFR) April 7, 2026

🔴 L'accident à un passage à niveau entre un poids lourd et un TGV près de Lens a fait au moins un mort et plusieurs blessés.



SNCF Voyageurs confirme la mort du conducteur du train ➡️ https://t.co/yrT7jvF7fm pic.twitter.com/vWPJ6gU0az — Le Parisien (@le_Parisien) April 7, 2026

Στο τρένο επέβαιναν περίπου 350 επιβάτες. Ο Tabarot ανέφερε σε σχετική ανάρτηση στο Χ, ότι θα επισκεφθεί τον τόπο του δυστυχήματος μαζί με τον CEO της SNCF Jean Castex.

Un accident impliquant un poids-lourd et un TGV s’est produit ce matin entre Béthune et Lens.



Je me rends sur place avec le Président-directeur général de la SNCF, Jean Castex. — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) April 7, 2026

Με πληροφορίες από euronews.com