Γαλλία: Στήθηκε rave σε πεδίο βολής και συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες, παρά τον κίνδυνο εκρηκτικών

Περίπου 40.000 άτομα συγκεντρώθηκαν το Σάββατο σε πεδίο βολής του στρατού κοντά στην πόλη Μπουρζ, στην κεντρική Γαλλία, συμμετέχοντας σε μεγάλο παράνομο rave, παρά τις προειδοποιήσεις για κινδύνους από παλιά πυρομαχικά που ενδέχεται να βρίσκονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη Le Monde, η εκδήλωση ξεκίνησε την Παρασκευή και εξελίχθηκε σε μαζική συγκέντρωση, με δυνατή ηλεκτρονική μουσική να ακούγεται σε όλο τον χώρο. Οι συμμετέχοντες είχαν στήσει σκηνές και οχήματα σε μεγάλη έκταση του πεδίου.

Αρχικά οι αρχές υπολόγιζαν ότι βρίσκονταν εκεί περίπου 20.000 άτομα, όμως ο αριθμός αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το Agence France-Presse εκτίμησε το βράδυ ότι οι συμμετέχοντες έφτασαν τις 35.000 έως 40.000, επικαλούμενο το δίκτυο Tekno Anti Rep που βρισκόταν στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης εντοπίστηκε οβίδα κοντά σε δρόμο που διασχίζει την περιοχή, με αποτέλεσμα να επέμβουν πυροτεχνουργοί. Το περιστατικό σημειώνεται ενώ η γαλλική Βουλή εξετάζει αυστηρότερα μέτρα για τα παράνομα rave, με ποινές φυλάκισης για τους διοργανωτές και πρόστιμα για τους συμμετέχοντες.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι, παρά τον παράνομο χαρακτήρα της εκδήλωσης, κινητοποιήθηκαν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Ο νομάρχης Philippe Le Moing Surzur χαρακτήρισε τον χώρο «εξαιρετικά επικίνδυνο», επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν παλιά, μη εκραγέντα πυρομαχικά, ακόμη και από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιείται για στρατιωτικές δοκιμές εδώ και περίπου 150 χρόνια και οι αρχές εντοπίζουν τακτικά παλιά βλήματα. Το πεδίο βολής εκτείνεται σε περίπου 10.000 εκτάρια και δεν είναι περιφραγμένο, ενώ ορισμένοι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί στο κοινό όταν δεν γίνονται δοκιμές.

Οι διοργανωτές κάλεσαν τους συμμετέχοντες να μην ανάβουν φωτιές, να μην σκάβουν και να μην αγγίζουν αντικείμενα που ενδέχεται να βρουν στο έδαφος.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσέφεραν βοήθεια σε 12 άτομα με ελαφρά τραύματα. Ένα άτομο τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από όχημα, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν από αιχμηρά θραύσματα.

Για αρκετούς από τους συμμετέχοντες, η συγκέντρωση είχε και χαρακτήρα διαμαρτυρίας. Όπως ανέφερε μέλος του Tekno Anti Rep στο Agence France-Presse, πρόκειται για τρόπο αντίδρασης στα μέτρα περιορισμού των rave και μήνυμα ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν περίπου 600 αστυνομικοί και 45 πυροσβέστες. Η δήμαρχος της κοντινής κοινότητας, Edith Raquin, ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες ήταν κατά κανόνα ήρεμοι και ευγενικοί, προσθέτοντας ότι ορισμένοι κάτοικοι είχαν θετική επαφή μαζί τους.

Με πληροφορίες από Le Monde

