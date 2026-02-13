Η καταιγίδα Νιλς σαρώνει τη δυτική Ευρώπη - Νεκροί και μεγάλες καταστροφές σε Γαλλία και Ισπανία

Η καταιγίδα Νιλς πλήττει τα τελευταία εικοσιτετράωρα τη δυτική Ευρώπη, αφήνοντας πίσω της τρεις νεκρούς και μεγάλες καταστροφές σε Γαλλία και Ισπανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα στις δύο χώρας, με τις Αρχές να επιβεβαιώνουν ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ισπανία και δύο στη Γαλλία, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στη νότια Γαλλία και τη βόρεια Ισπανία, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων, δρομολογίων τρένων και πλοίων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

🚨 Storm Nils Strikes



Feb 12–13: Powerful storm hit southern France & northern Spain

-High winds & heavy rain, uprooted trees, flooded roads

-Thousands without power, flights & trains disrupted

-3 dead, emergency crews responding across affected areas#StormNils #France #Spain pic.twitter.com/s1kvcLdU8v — GlobeUpdate (@Globupdate) February 13, 2026

Οι μετεωρολόγοι στη Γαλλία χαρακτήρισαν την καταιγίδα «ασυνήθιστα ισχυρή» για την εποχή, καθώς ξερίζωσε δέντρα, πλημμύρισε δρόμους και προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Στην Πορτογαλία, μάλιστα, πλημμυρικά φαινόμενα οδήγησαν σε μερική κατάρρευση γέφυρας.

Στην Ισπανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε η στέγη βιομηχανικής αποθήκης, ενώ δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαία και άλλα ατυχήματα που σχετίζονται με την κακοκαιρία.

Στη Γαλλία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από σκάλα στον κήπο του, ενώ την προηγούμενη ημέρα ένας οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του οχήματός του.

Three people died in weather-related accidents in France and Spain when "unusually strong" storm Nils tore through the region, officials said.



Strong winds and heavy rain uprooted trees, flooded roads and left thousands without power.https://t.co/0F2bJZhZEO pic.twitter.com/kHOY923Fya — DW News (@dwnews) February 13, 2026

Σύμφωνα με τον διαχειριστή του γαλλικού δικτύου ηλεκτρισμού Enedis, περίπου 450.000 κατοικίες παραμένουν χωρίς ρεύμα, αριθμός μειωμένος κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, χάρη στις προσπάθειες περίπου 3.000 τεχνικών που εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών.

Ωστόσο, οι πλημμύρες δυσχεραίνουν τις εργασίες, καθώς πολλά χωράφια παραμένουν βυθισμένα στο νερό και αρκετοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λο-ε-Γκαρόν, λόγω του κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού Γκαρόν, ενώ 19 ακόμη περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή.

🚨 Storm Nils hits France & Spain: 3 dead



Winds 160–180 km/h, 850,000 without power in France, 30,000+ in Catalonia. Garonne floods Gironde & Lot-et-Garonne



Flights & highways disrupted, French Alps avalanche alerts#StormNils #GHDuoGala6 #MarioTennisFever #บัตรเลือกตั้ง pic.twitter.com/oyxktkmjTk — Daily Briefs (@Daily_Briefs_) February 13, 2026

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η καταιγίδα θα κινηθεί σταδιακά ανατολικότερα, με τον κίνδυνο ισχυρών ανέμων να υποχωρεί, αλλά τέσσερις περιοχές στις Άλπεις παραμένουν σε πορτοκαλί συναγερμό εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου χιονοστιβάδων.

Με πληροφορίες από DW