Γαλλία και Σουηδία αναπτύσσουν αντι-drone στρατεύματα στην Κοπεγχάγη ενόψει συνόδων της ΕΕ

Μαζί με τη σύνοδο της Τετάρτης, η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει την Πέμπτη την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, συγκεντρώνοντας ηγέτες από ολόκληρη την ήπειρο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: Unsplash
Οι ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας και της Σουηδίας θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της Κοπεγχάγης απέναντι σε εναέριες απειλές, καθώς οι ηγέτες της Ευρώπης συγκεντρώνονται στην πόλη για δύο κρίσιμες συνόδους αυτή την εβδομάδα.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του έχει αναπτύξει «τις Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις για να υποστηρίξουν τη Δανία με στρατιωτικές δυνατότητες κατά των drones στο πλαίσιο των φετινών συνόδων στην Κοπεγχάγη», περιλαμβάνοντας μια εξειδικευμένη μονάδα που θα ενσωματωθεί με τον δανικό στρατό.

Η Στοκχόλμη θα «δανείσει επίσης μερικά ισχυρά ραντάρ στη Δανία για ένα χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα μια σειρά από drones πέταξαν πάνω από μεγάλα αεροδρόμια και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις της Δανίας, προκαλώντας αναστάτωση στην εναέρια κυκλοφορία και αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους.

Η πρωθυπουργός Μέττε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου συνιστούν «υβριδικό πόλεμο» και υπαινίχθηκε ότι υπεύθυνη είναι η Ρωσία.

Τα περιστατικά, που σημειώθηκαν πριν από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Τετάρτη στην Κοπεγχάγη για θέματα άμυνας και την Ουκρανία, οδήγησαν τις δανικές αρχές να λάβουν το δραματικό μέτρο να κλείσουν τον εναέριο χώρο της χώρας για πολιτικά drones.

Η Γαλλία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι και εκείνη έστειλε τις ένοπλες δυνάμεις της για να ενισχύσουν τις άμυνες της Κοπεγχάγης.

Το Παρίσι ανέπτυξε «35 στελέχη, ένα ελικόπτερο FENNEC και ενεργά μέσα κατά των drones» στη Δανία «σε απάντηση στην πρόσφατη αύξηση των μη ταυτοποιημένων πτήσεων drones στον δανικό εναέριο χώρο», ανέφερε σε δήλωσή του το γαλλικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι τα drones αποτελούν «σοβαρή απειλή».

Επιπλέον, μια γερμανική φρεγάτα — η FSG Hamburg — έφτασε στην Κοπεγχάγη το Σαββατοκύριακο για να βοηθήσει στην επιτήρηση του εναέριου χώρου.

Μαζί με τη σύνοδο της Τετάρτης, η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει την Πέμπτη την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, συγκεντρώνοντας ηγέτες από ολόκληρη την ήπειρο.

Με πληροφορίες από Politico

