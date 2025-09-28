Δανία: Απαγορεύει όλες τις πτήσεις drones για την ασφάλεια της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ

Η Δανία ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα απαγορεύσει όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) πάνω από την επικράτειά της, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων ασφαλείας για τη Σύνοδο της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη.

Το υπουργείο Μεταφορών διευκρίνισε ότι η απόφαση σχετίζεται με την παρουσία Ευρωπαίων ηγετών στη δανική πρωτεύουσα, ενώ υπογράμμισε ότι η προστασία του εναέριου χώρου αποτελεί «απόλυτη προτεραιότητα».

Μυστηριώδεις υπερπτήσεις

Η απαγόρευση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αλλεπάλληλες εμφανίσεις drones άγνωστης προέλευσης σε διάφορες περιοχές της χώρας, γεγονός που οδήγησε ακόμη και σε προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων. Η Κοπεγχάγη έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχει ρωσική εμπλοκή.

Το στράτευμα της χώρας επιβεβαίωσε σήμερα (28/9) νέες υπερπτήσεις πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για την αντίδρασή του. Σύμφωνα με την αστυνομία, «ένα έως δύο drones» εντοπίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη στρατιωτική βάση του Καρούπ, τη μεγαλύτερη της χώρας, όπου στεγάζονται μεταξύ άλλων όλα τα ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων και η σχολή πιλότων.

Η Σύνοδος της ΕΕ

Η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει την Τετάρτη και την Πέμπτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, γεγονός που έχει κινητοποιήσει όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας.