ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δανία: Drone πετούσαν πάνω από τη μεγαλύτερη βάση της χώρας

Ο αξιωματικός Σίμον Σκελσζάερ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι γύρω στις 20:15 τοπική ώρα εντοπίστηκαν «ένα ή δύο drone» στην περιοχή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δανία: Drone πετούσαν πάνω από τη μεγαλύτερη βάση της χώρας Facebook Twitter
0

Drone αγνώστου προέλευσης εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης να πετά πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική εγκατάσταση της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων εμφανίσεων drone που καταγράφηκαν σε δανέζικα αεροδρόμια την ίδια εβδομάδα.

Ο αξιωματικός Σίμον Σκελσγιάερ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι γύρω στις 20:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Ελλάδας) εντοπίστηκαν «ένα ή δύο drone» στην περιοχή και πάνω από την αεροπορική βάση του Καρούπ, με το επεισόδιο να διαρκεί αρκετές ώρες. Όπως διευκρίνισε, δεν επιχειρήθηκε κατάρριψή τους, ενώ παραμένει άγνωστο από πού προήλθαν.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συνεργασία στρατού και αστυνομίας, καθώς η βάση του Καρούπ χρησιμοποιεί τους ίδιους διαδρόμους με το αεροδρόμιο του Μίτγιουλαντ. Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, χωρίς όμως να επηρεαστούν προγραμματισμένες πτήσεις, καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν εμπορικά δρομολόγια.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μόλις την Πέμπτη η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για «υβριδικές επιθέσεις» που δέχεται η Δανία τις τελευταίες ημέρες, περιγράφοντας μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής.

Η ανησυχία εντείνεται και από το γεγονός ότι μόλις μία εβδομάδα πριν, η Κοπεγχάγη είχε ανακοινώσει την αγορά όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, με το σκεπτικό ότι η Ρωσία αποτελεί σταθερή και διαρκή απειλή για την περιοχή.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Διεθνή / Δανία: «Υβριδική επίθεση» με drones σε αεροδρόμια – Επαγγελματικός σχεδιασμός, καμία απόδειξη ρωσικής εμπλοκής

Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί η ρωσική εμπλοκή» σε προηγούμενο περιστατικό στην Κοπεγχάγη, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η σοβαρότερη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της χώρας μέχρι σήμερα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι ΗΠΑ ανακαλούν τη βίζα του προέδρου της Κολομβίας μετά από δηλώσεις σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση

Διεθνή / Οι ΗΠΑ ανακαλούν τη βίζα του προέδρου της Κολομβίας μετά από δηλώσεις σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση

Μιλώντας έξω από την έδρα του ΟΗΕ στο Μανχάταν, ο Πέτρο κάλεσε για τη συγκρότηση μιας παγκόσμιας ένοπλης δύναμης με αποστολή την «απελευθέρωση των Παλαιστινίων»
LIFO NEWSROOM
Μυστήριο 100 του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ετών λύθηκε: Γράμματα και κουμπιά αποκάλυψαν την ταυτότητα στρατιωτών

Διεθνή / Γράμματα και κουμπιά αποκάλυψαν την ταυτότητα στρατιωτών Α' Παγκοσμίου Πολέμου λύνοντας μυστήριο 100 ετών

Τέτοιες ανακαλύψεις δεν είναι ασυνήθιστες σε αυτή την περιοχή της Γαλλίας, αλλά η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία κινητοποιήθηκαν οι ειδικοί ήταν εκπληκτική
LIFO NEWSROOM
«Τείχος από Drones» στην Ευρώπη: Το σχέδιο της ΕΕ για να σταματήσει τη Ρωσία

Διεθνή / «Τείχος από Drones» στην Ευρώπη: Το σχέδιο της ΕΕ για να σταματήσει τη Ρωσία

Η ΕΕ σχεδιάζει ένα αόρατο «τείχος» από drones στα ανατολικά σύνορά της, ενώ παράλληλα προωθεί δάνειο-μαμούθ 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία - Δείτε πώς αλλάζει ο χάρτης της ασφάλειας στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
«Γεμάτη ψέματα» η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ, δηλώνει αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής

Διεθνή / «Γεμάτη ψέματα» η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ, δηλώνει αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής

«Ήταν η ομιλία ενός ηττημένου άνδρα, ενός απελπισμένου ηγέτη» αναφέρει ο διευθυντής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών
LIFO NEWSROOM
 
 