Δανία: Drone πετούσαν πάνω από τη μεγαλύτερη βάση της χώρας

Drone αγνώστου προέλευσης εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης να πετά πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική εγκατάσταση της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων εμφανίσεων drone που καταγράφηκαν σε δανέζικα αεροδρόμια την ίδια εβδομάδα.

Ο αξιωματικός Σίμον Σκελσγιάερ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι γύρω στις 20:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Ελλάδας) εντοπίστηκαν «ένα ή δύο drone» στην περιοχή και πάνω από την αεροπορική βάση του Καρούπ, με το επεισόδιο να διαρκεί αρκετές ώρες. Όπως διευκρίνισε, δεν επιχειρήθηκε κατάρριψή τους, ενώ παραμένει άγνωστο από πού προήλθαν.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συνεργασία στρατού και αστυνομίας, καθώς η βάση του Καρούπ χρησιμοποιεί τους ίδιους διαδρόμους με το αεροδρόμιο του Μίτγιουλαντ. Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, χωρίς όμως να επηρεαστούν προγραμματισμένες πτήσεις, καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν εμπορικά δρομολόγια.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μόλις την Πέμπτη η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για «υβριδικές επιθέσεις» που δέχεται η Δανία τις τελευταίες ημέρες, περιγράφοντας μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής.

Η ανησυχία εντείνεται και από το γεγονός ότι μόλις μία εβδομάδα πριν, η Κοπεγχάγη είχε ανακοινώσει την αγορά όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, με το σκεπτικό ότι η Ρωσία αποτελεί σταθερή και διαρκή απειλή για την περιοχή.