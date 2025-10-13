Γαλλία: Η νέα κυβέρνηση διορίστηκε για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό «πριν από το τέλος της χρονιάς»

Η γαλλική προεδρία παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Αποτελείται από πολιτικούς και τεχνοκράτες- μάλλον άγνωστους στο ευρύ κοινό- «προερχόμενους από την κοινωνία των πολιτών», σε μια προσπάθεια να εξέλθει η Γαλλία από την πολιτική αστάθεια.

Η κυβέρνηση αυτή, στην οποία ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών, και το υπουργείο των Ενόπλων Δυνάμεων επιστρέφει στην απερχόμενη υπουργό Εργασίας Κατρίν Βοτρέν, που «διορίζεται για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό στη Γαλλία πριν από το τέλος της χρονιάς», δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Έχει διοριστεί μια κυβέρνηση με αποστολή να παράσχει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους. Ευχαριστώ τις γυναίκες και τους άνδρες που είναι ελεύθερα αφοσιωμένοι σε αυτήν την κυβέρνηση, ανεξάρτητα από προσωπικά ή κομματικά συμφέροντα. Μόνο ένα πράγμα έχει σημασία: τα συμφέροντα της χώρας» έγραψε ο Λεκορνί.

Un gouvernement de mission est nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l’année.



Je remercie les femmes et les hommes qui s'engagent dans ce gouvernement en toute liberté au-delà des intérêts personnels et partisans.



Une seule chose compte : l’intérêt du pays. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 12, 2025

Γαλλία: Ποιοι είναι στη νέα κυβέρνηση

Η νέα κυβέρνηση περιλαμβάνει 34 υπουργούς και υφυπουργούς, που αποτελείται από παλιά και νέα πρόσωπα.

Η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία αποτελείται από:

Υπουργός Δικαιοσύνης: Gérald Darmanin

Υπουργός Εσωτερικών: Laurent Nuñez

Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων: Catherine Vautrin

Υπουργός Εργασίας και Αλληλεγγύης: Jean-Pierre Farandou

Υπουργός Πολιτισμού: Rachida Dati

Υπουργός Υγείας, Οικογένειας, Αυτονομίας και Ατόμων με Αναπηρία: Stéphanie Rist

Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών: Roland Lescure

Υπουργός Παιδείας: Édouard Geffray

Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Διαστήματος: Philippe Baptiste

Υπουργός για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, το εμπόριο, τις βιοτεχνίες, τον τουρισμό και την αγοραστική δύναμη: Serge Papin

Υπουργός για τα Υπερπόντια εδάφη: Naïma Moutchou

Υπουργός για την Ευρώπη και Εξωτερικές Υποθέσεις: Jean-Noël Barrot

Υπουργός Πόλης και Στέγασης: Vincent Jeanbrun

Υπουργός για την οικολογική μετάβαση και την βιοποικιλότητα: Monique Barbut

Υπουργός Περιφερειακού Σχεδιασμού και Αποκέντρωσης: Françoise Gatel

Υπουργός Γεωργίας: Annie Genevard

Υπουργός Δράσης και Δημόσιου Λογιστικού: Amélie de Montchalin

Υπουργός Μεταφορών: Philippe Tabarot

Υπουργός Αθλητισμού: Marina Ferrari

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Λεκορνί ξανά πρωθυπουργός στη Γαλλία: Η επόμενη μέρα της απόφασης Μακρόν και οι πρώτες αντιδράσεις