Ο Λεκορνί ξανά πρωθυπουργός στη Γαλλία: Η επόμενη μέρα της απόφασης Μακρόν και οι πρώτες αντιδράσεις

«Ο Μακρόν δίνει λευκή επιταγή στον Λεκορνί», σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στο Ελιζέ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
0

Πρωθυπουργός της Γαλλίας είναι ξανά ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής (10/10), ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την απόφασή του να διορίσει ξανά πρωθυπουργό της Γαλλίας τον Λεκορνί. Μάλιστα, κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ επισημαίνουν πως ο Μακρόν δίνει λευκή επιταγή στον Λεκορνί.

Η λιτή ανακοίνωση του Ελιζέ «χωρίς πολλές διευκρινίσεις» ανέφερε: «Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό και του ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης», ανακοίνωσε το Ελιζέ χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση, έπειτα από πολύωρες διαβουλέυσεις.

Από την πλευρά του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί- σε ανακοίνωσή του- είπε ότι δέχεται από καθήκον την αποστολή που του εμπιστεύτηκε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και ότι θα πράξει τα πάντα για να έχει η Γαλλία έγκαιρα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026.

Επίσης, τόνισε ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να εκφράζει την ανάγκη για ανανέωση και ποικιλομορφία επισημαίνοντας ότι τα μέλη του θα πρέπει να δεσμευτούν πως δεν θα έχουν βλέψεις για την προεδρία της Δημοκρατίας το 2027.

Ο Λεκορνί ξανά πρωθυπουργός στη Γαλλία: Οι πρώτες αντιδράσεις

Αρνητικές είναι, λίγο πολύ, οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης έναντι της απόφασης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να ζητήσει από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να παραμείνει στη θέση του.

Ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν πως κινούνται προς την κατάθεση πρότασης μομφής.

Ο «Εθνικός Συναγερμός» ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα υποβάλει «αμέσως» πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο επαναδιόρισε πρωθυπουργό ο Μακρόν.

Σχολιάζοντας τον διορισμό του Λεκορνί, η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, είπε με τον διορισμό αυτόν «ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα προτίθεται επίσης, να καταθέσει πρόταση μομφής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο συντονιστής του έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του» υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας.

Επίσης, οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.

