ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο «φόρος Ζούκμαν» φέρνει σε δύσκολη θέση τον Λεκορνί και δίνει πόντους στους Σοσιαλιστές

Οι Σοσιαλιστές ζητούν «φόρο Ζουκμάν» 2% στις μεγάλες περιουσίες. Ο Λεκορνί αντιμέτωπος με την πιο κρίσιμη πολιτική μάχη της πρωθυπουργίας του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΓΑΛΛΙΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΟΛΙΒΙΕ ΦΟΡ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΛΕΚΟΡΝΙ Facebook Twitter
Ο ηγέτης τον Σοσιαλιστών και γενικός γραμματέας του κόμματος Ολιβιέ Φορ (αριστερά) και ο πρόεδρος της ΚΟ του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Μπορίς Βαλό (δεξιά) / φωτ.: ΕΡΑ
0

Η Γαλλία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πολιτική αντιπαράθεση που αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνικής ανισότητας: τον φόρο στον πλούτο. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για την επιβολή του λεγόμενου «φόρου Ζουκμάν», ενός ετήσιου φόρου ύψους 2% στις περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, με τον Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να δίνει ξανά μάχη για την επιβίωση της κυβέρνησής του, λίγες ημέρες μετά την παραίτηση και επαναδιορισμό του.

Παρότι οι Σοσιαλιστές αποφάσισαν να μην στηρίξουν την πρόταση μομφής που κατέθεσαν η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν και η ριζοσπαστική Αριστερά, αξιοποιούν τη θέση-κλειδί τους για να πιέσουν υπέρ της φορολόγησης των υπερπλουσίων.

Γαλλία: Η πολιτική πίεση προς τον Λεκορνί

Ο Λεκορνί, που ανέλαβε καθήκοντα σε μια συγκυρία οικονομικής πίεσης, καλείται τώρα να παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το 2026, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος από 5,4% σε 4,7% του ΑΕΠ. Το σχέδιο περιλαμβάνει περικοπές άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυστηρότερα μέτρα στις κοινωνικές εισφορές και μείωση φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις.

Για να αποφύγει την πτώση του, ο πρωθυπουργός έκανε ένα σημαντικό πολιτικό άνοιγμα προς τα αριστερά: ανέστειλε την αμφιλεγόμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία είχε προκαλέσει τεράστιες διαδηλώσεις το 2023.

Η πρόταση αντλεί έμπνευση από τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, γνωστό για τη μελέτη του πάνω στις ανισότητες πλούτου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, ο φόρος θα επηρέαζε περίπου 1.800 οικογένειες στη Γαλλία, το 0,01% του πληθυσμού, και θα μπορούσε να αποφέρει έως 20 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ο Ζουκμάν υποστηρίζει ότι οι Γάλλοι δισεκατομμυριούχοι πληρώνουν σχεδόν μηδενικό φόρο εισοδήματος, ενώ ο πλούτος τους έχει αυξηθεί ραγδαία την τελευταία δεκαπενταετία. Ωστόσο, ομάδα οικονομολόγων, σε άρθρο τους στη Le Monde, εκτιμά ότι τα πραγματικά έσοδα θα φτάσουν μόλις τα 5 δισεκατομμύρια, προειδοποιώντας για πιθανή διαρροή κεφαλαίων και πλουσίων στο εξωτερικό.

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, υπογραμμίζει ότι η επιβολή ενός φόρου στον πλούτο δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα αλλά και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. «Οι δημόσιες υπηρεσίες, η προστασία των αδύναμων και η μείωση των ανισοτήτων απαιτούν πολιτική βούληση», έγραψε σε ανάρτησή του.

Παρά τη σφοδρή αντίθεση των κεντρώων του Μακρόν, οι Σοσιαλιστές φαίνεται να κρατούν το κλειδί της ισορροπίας στο κοινοβούλιο. Ο Λεκορνί, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις οικονομικές ανάγκες και την πολιτική σταθερότητα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας έκτακτης εισφοράς στις μεγάλες περιουσίες. Το αν αυτή η κίνηση θα ικανοποιήσει την Αριστερά ή θα ανοίξει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων μένει να φανεί – ωστόσο το μήνυμα είναι σαφές: η μάχη για τον πλούτο επιστρέφει στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής σκηνής.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μακρόν σε κρίσιμη φάση: Προσπάθεια για σταθερότητα και δημοσιονομική πειθαρχία

Διεθνή / Η Γαλλία στο χείλος της νέας κρίσης: Ο Μακρόν ζητά σταθερότητα, η χώρα «βράζει»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζητά σταθερότητα μετά από μια εβδομάδα πολιτικής κρίσης, ενώ ο πρωθυπουργός Λεκορνί προσπαθεί να περάσει τον νέο προϋπολογισμό και να αποφύγει πρόταση δυσπιστίας
LIFO NEWSROOM
Μαρίν Λεπέν: Η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την κρίση Μακρόν στη Γαλλία

Διεθνή / Μαρίν Λεπέν: Η ακροδεξιά εκμεταλλεύεται την κρίση Μακρόν στη Γαλλία

Καθώς η Γαλλία παραμένει σε πολιτική κρίση, η Μαρί Λεπέν και η «Εθνική Συσπείρωση» εκμεταλλεύονται το χάος για να ενισχύσουν την επιρροή τους και να προετοιμαστούν για πιθανές πρόωρες εκλογές
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Διεθνή / Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Στις 19 Νοεμβρίου αρχίζει η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται, ανάμεσά τους πρώην αξιωματούχοι
LIFO NEWSROOM
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΥΜΑ

Διεθνή / Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του μοντέλου και ριάλιτι σταρ - Με ποιον μιλούσε πριν δολοφονηθεί

Το παρελθόν του δράστη - Φέρεται πως είχε προσπαθήσει να την ρίξει από το μπαλκόνι στο παρελθόν - «Αν με αφήσεις, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω και τη μητέρα σου»
LIFO NEWSROOM
Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Διεθνή / Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά την πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Διαβάστε πώς θα επηρεάσουν την εμβέλεια και τους στόχους του Κιέβου, τους στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κινδύνους κλιμάκωσης και τι σημαίνει διπλωματικά για ΗΠΑ και Ρωσία
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

Διεθνή / Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φανταστική τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Όμως έχει επίσης τεράστια δύναμη να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία, ακόμη και υψηλής εξειδίκευσης» ανέφερε μεταξύ άλλων
LIFO NEWSROOM
 
 