Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο «φόρος Ζούκμαν» φέρνει σε δύσκολη θέση τον Λεκορνί και δίνει πόντους στους Σοσιαλιστές

Η Γαλλία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πολιτική αντιπαράθεση που αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνικής ανισότητας: τον φόρο στον πλούτο. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για την επιβολή του λεγόμενου «φόρου Ζουκμάν», ενός ετήσιου φόρου ύψους 2% στις περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, με τον Γάλλο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να δίνει ξανά μάχη για την επιβίωση της κυβέρνησής του, λίγες ημέρες μετά την παραίτηση και επαναδιορισμό του.

Παρότι οι Σοσιαλιστές αποφάσισαν να μην στηρίξουν την πρόταση μομφής που κατέθεσαν η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν και η ριζοσπαστική Αριστερά, αξιοποιούν τη θέση-κλειδί τους για να πιέσουν υπέρ της φορολόγησης των υπερπλουσίων.

Γαλλία: Η πολιτική πίεση προς τον Λεκορνί

Ο Λεκορνί, που ανέλαβε καθήκοντα σε μια συγκυρία οικονομικής πίεσης, καλείται τώρα να παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το 2026, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος από 5,4% σε 4,7% του ΑΕΠ. Το σχέδιο περιλαμβάνει περικοπές άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυστηρότερα μέτρα στις κοινωνικές εισφορές και μείωση φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις.

Για να αποφύγει την πτώση του, ο πρωθυπουργός έκανε ένα σημαντικό πολιτικό άνοιγμα προς τα αριστερά: ανέστειλε την αμφιλεγόμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Εμανουέλ Μακρόν, η οποία είχε προκαλέσει τεράστιες διαδηλώσεις το 2023.

Η πρόταση αντλεί έμπνευση από τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, γνωστό για τη μελέτη του πάνω στις ανισότητες πλούτου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, ο φόρος θα επηρέαζε περίπου 1.800 οικογένειες στη Γαλλία, το 0,01% του πληθυσμού, και θα μπορούσε να αποφέρει έως 20 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ο Ζουκμάν υποστηρίζει ότι οι Γάλλοι δισεκατομμυριούχοι πληρώνουν σχεδόν μηδενικό φόρο εισοδήματος, ενώ ο πλούτος τους έχει αυξηθεί ραγδαία την τελευταία δεκαπενταετία. Ωστόσο, ομάδα οικονομολόγων, σε άρθρο τους στη Le Monde, εκτιμά ότι τα πραγματικά έσοδα θα φτάσουν μόλις τα 5 δισεκατομμύρια, προειδοποιώντας για πιθανή διαρροή κεφαλαίων και πλουσίων στο εξωτερικό.

Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, υπογραμμίζει ότι η επιβολή ενός φόρου στον πλούτο δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα αλλά και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. «Οι δημόσιες υπηρεσίες, η προστασία των αδύναμων και η μείωση των ανισοτήτων απαιτούν πολιτική βούληση», έγραψε σε ανάρτησή του.

Παρά τη σφοδρή αντίθεση των κεντρώων του Μακρόν, οι Σοσιαλιστές φαίνεται να κρατούν το κλειδί της ισορροπίας στο κοινοβούλιο. Ο Λεκορνί, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις οικονομικές ανάγκες και την πολιτική σταθερότητα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας έκτακτης εισφοράς στις μεγάλες περιουσίες. Το αν αυτή η κίνηση θα ικανοποιήσει την Αριστερά ή θα ανοίξει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων μένει να φανεί – ωστόσο το μήνυμα είναι σαφές: η μάχη για τον πλούτο επιστρέφει στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής σκηνής.

Με πληροφορίες από Guardian