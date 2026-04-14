Γαλλία: Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο ακύρωσης της συναυλίας του Κάνιε Γουέστ στη Μασσαλία

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας επιδιώκει να εμποδίσει τον Αμερικανό ράπερ Κάνιε Γουέστ να εμφανιστεί στη νότια πόλη της Μασσαλίας τον Ιούνιο, λόγω των αντισημιτικών του δηλώσεων, όπως ανέφερε πηγή κοντά στον υπουργό στο πρακτορείο Agence France-Presse (AFP).

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ είναι «απόλυτα αποφασισμένος» να απαγορεύσει τη συναυλία της 11ης Ιουνίου και εξετάζει «όλες τις πιθανότητες», ανέφερε η πηγή.

Στις αρχές Μαρτίου, ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να αντιταχθεί στην εμφάνιση του ράπερ στην πόλη του.

Ο Κάνιε Γουέστ «ανεπιθύμητος» και στην Βρετανία

Η Βρετανία έχει απαγορεύσει στον Αμερικανό ράπερ την είσοδο στη χώρα για τον ίδιο λόγο, αναγκάζοντας τους διοργανωτές ενός φεστιβάλ στο οποίο επρόκειτο να είναι headliner να ακυρώσουν την εκδήλωση του Ιουλίου.

Οι διοργανωτές του Wireless Festival στο Λονδίνο, όπου ο Γουέστ είχε κλείσει να παίξει και τις τρεις βραδιές, ακύρωσαν αμέσως την εκδήλωση. «Ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης εισόδου του Κάνιε Γουέστ στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Wireless Festival αναγκάστηκε να ακυρωθεί», δήλωσαν οι διοργανωτές στο Instagram.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ακυρώθηκε το Wireless Festival μετά την απαγόρευση εισόδου του Κάνιε Γουέστ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πρόσθεσαν ότι όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν «αυτόματη πλήρη επιστροφή χρημάτων».

Τον Μάιο του 2025, ο Γουέστ κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler» για να σηματοδοτήσει την 80ή επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Γουέστ έχει εκφράσει στο παρελθόν τη λύπη του για τις αντισημιτικές του δηλώσεις, τις οποίες απέδωσε στη διπολική διαταραχή του.

Την ίδια ώρα, η ολλανδική κυβέρνηση από την πλευρά της έχει τονίσει ότι δεν θα απαγορεύσει τις συναυλίες του που έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουνίου.

Ο Κάνιε Γουέστ έχει κάνει συναυλίες στις ΗΠΑ και την Πόλη του Μεξικού φέτος, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αυστραλία τον περασμένο Ιούλιο.

Με πληροφορίες από Le Monde και AFP