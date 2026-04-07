Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγορεύτηκε η είσοδος στον Κάνιε Γουέστ

Οργανώσεις και πολιτικοί είχαν ζητήσει είτε την ακύρωση των εμφανίσεων είτε την απαγόρευση εισόδου του στη χώρα, επικαλούμενοι τις επανειλημμένες αντισημιτικές δηλώσεις του

Ο Γουέστ έχει προκαλέσει αντιδράσεις για σχόλια στα οποία εξέφραζε θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ το 2025 κυκλοφόρησε τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler». Είχε επίσης διαφημίσει στην ιστοσελίδα του μπλουζάκια με σβάστικα.
Tο Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε την είσοδο στον ράπερ Κάνιε Γουέστ, γνωστό ως Ye, ανακαλώντας τη βίζα του μετά τις έντονες αντιδράσεις για την προγραμματισμένη εμφάνισή του στο φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο καλλιτέχνης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει και να εμφανιστεί στη χώρα, εξέλιξη που έρχεται λίγες ημέρες αφότου εβραϊκές οργανώσεις είχαν προειδοποιήσει για μαζικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που οι συναυλίες προχωρούσαν.

Τις προηγούμενες ημέρες, οργανώσεις και πολιτικοί είχαν ζητήσει είτε την ακύρωση των εμφανίσεων είτε την απαγόρευση εισόδου του στη χώρα, επικαλούμενοι τις επανειλημμένες αντισημιτικές δηλώσεις του.

Ο Γουέστ έχει προκαλέσει αντιδράσεις για σχόλια στα οποία εξέφραζε θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ το 2025 κυκλοφόρησε τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler». Είχε επίσης διαφημίσει στην ιστοσελίδα του μπλουζάκια με σβάστικα.

Τον Ιανουάριο, είχε δημοσιεύσει ολοσέλιδη καταχώριση στη The Wall Street Journal, ζητώντας συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και αποδίδοντας τις δηλώσεις του στη διπολική διαταραχή.

Η απόφαση των βρετανικών αρχών ουσιαστικά κλείνει το ζήτημα της συμμετοχής του στο Wireless, το οποίο είχε μετατραπεί σε πολιτικό θέμα, με την κυβέρνηση να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης.

Με πληροφορίες από Guardian

Ο Κάνιε Γουέστ ζητά συνάντηση με τη βρετανική εβραϊκή κοινότητα ενώ μεγαλώνει η κρίση στο Wireless

Διεθνή / Ο Κάνιε Γουέστ ζητά συνάντηση με τη βρετανική εβραϊκή κοινότητα ενώ μεγαλώνει η κρίση στο Wireless

Ο Κάνιε Γουέστ προσφέρθηκε να συναντηθεί με μέλη της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας, ενώ το Wireless Festival συνεχίζει να χάνει χορηγούς και να δέχεται πολιτική πίεση για την προγραμματισμένη εμφάνισή του.
