Κάνιε Γουέστ: Η αμφιλεγόμενη συμμετοχή του στο φεστιβάλ Wireless - Ο λόγος που τον επέλεξαν

Ο Κάνιε Γουέστ δήλωσε ότι «θα ήταν ευγνώμων» αν μπορούσε να συναντήσει μέλη της εβραϊκής κοινότητας στη Βρετανία, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε λόγω της συμμετοχής του ως headliner στο φετινό φεστιβάλ Wireless.

Σε δήλωσή του, ο ράπερ ανέφερε ότι «παρακολουθούσε τη συζήτηση γύρω από το Wireless και θέλει να την αντιμετωπίσει άμεσα».

«Ο μόνος μου στόχος είναι να έρθω στο Λονδίνο και να παρουσιάσω μια παράσταση αλλαγής, φέρνοντας ενότητα, ειρήνη και αγάπη μέσω της μουσικής μου», συνέχισε.

Ο Γουέστ προσφέρθηκε να συναντήσει μέλη της κοινότητας αυτοπροσώπως «για να ακούσει», προσθέτοντας: «Ξέρω ότι τα λόγια δεν αρκούν – θα πρέπει να δείξω την αλλαγή μέσω των πράξεών μου. Αν είστε ανοιχτοί, είμαι εδώ».

Η αμφιλεγόμενη συμμετοχή του Κάνιε Γουέστ στο φεστιβάλ

Ο ράπερ έχει προκαλέσει οργή τα τελευταία χρόνια λόγω αντισημιτικών και φιλοναζιστικών σχολίων.

Ζήτησε συγγνώμη σε μια μακροσκελή δήλωση που δημοσιεύθηκε στο Wall Street Journal τον Ιανουάριο και απέδωσε την ευθύνη σε μανιακές κρίσεις που προκλήθηκαν από τη διπολική διαταραχή του.

Η αντίδραση για την προγραμματισμένη εμφάνιση του Γουέστ τον Ιούλιο οδήγησε σε αποχώρηση χορηγών από την εκδήλωση στο Λονδίνο και σε κριτική από πολιτικούς. Ο σταρ κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler» και πούλησε μπλουζάκια με τη σβάστικα πέρυσι.

Την Κυριακή, ο διευθύνων σύμβουλος του φεστιβάλ υπερασπίστηκε την απόφαση να επιλεγεί ο Γουέστ ως headliner, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να δείξει «συγχώρεση» στον ράπερ.

Ο Μέλβιν Μπεν, διευθύνων σύμβουλος της Festival Republic, δήλωσε: «Η συγχώρεση και το να δίνεις στους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία αποτελούν αρετές που χάνουν τη σημασία τους σε αυτόν τον κόσμο όπου οι διαιρέσεις αυξάνονται συνεχώς».

Ωστόσο, εβραϊκές οργανώσεις έχουν επικρίνει την υποστήριξη του Μπεν προς τον σταρ.

Ο Φιλ Ρόζενμπεργκ, πρόεδρος του Συμβουλίου των Βρετανών Εβραίων, δήλωσε ότι η δήλωση του επικεφαλής του Wireless «δεν θα καθησυχάσει πολλούς εντός της εβραϊκής ή άλλων κοινοτήτων».

Η κυβέρνηση εξετάζει αν πρέπει να επιτραπεί η είσοδος του Κάνιε Γουέστ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από BBC

