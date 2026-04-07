Κάνιε Γουέστ: Η αμφιλεγόμενη συμμετοχή του στο φεστιβάλ Wireless - Ο λόγος που τον επέλεξαν

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει αν πρέπει να επιτραπεί η είσοδος του στη χώρα

Ο Κάνιε Γουέστ δήλωσε ότι «θα ήταν ευγνώμων» αν μπορούσε να συναντήσει μέλη της εβραϊκής κοινότητας στη Βρετανία, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε λόγω της συμμετοχής του ως headliner στο φετινό φεστιβάλ Wireless.

Σε δήλωσή του, ο ράπερ ανέφερε ότι «παρακολουθούσε τη συζήτηση γύρω από το Wireless και θέλει να την αντιμετωπίσει άμεσα».

«Ο μόνος μου στόχος είναι να έρθω στο Λονδίνο και να παρουσιάσω μια παράσταση αλλαγής, φέρνοντας ενότητα, ειρήνη και αγάπη μέσω της μουσικής μου», συνέχισε.

Ο Γουέστ προσφέρθηκε να συναντήσει μέλη της κοινότητας αυτοπροσώπως «για να ακούσει», προσθέτοντας: «Ξέρω ότι τα λόγια δεν αρκούν – θα πρέπει να δείξω την αλλαγή μέσω των πράξεών μου. Αν είστε ανοιχτοί, είμαι εδώ».

Η αμφιλεγόμενη συμμετοχή του Κάνιε Γουέστ στο φεστιβάλ

Ο ράπερ έχει προκαλέσει οργή τα τελευταία χρόνια λόγω αντισημιτικών και φιλοναζιστικών σχολίων.

Ζήτησε συγγνώμη σε μια μακροσκελή δήλωση που δημοσιεύθηκε στο Wall Street Journal τον Ιανουάριο και απέδωσε την ευθύνη σε μανιακές κρίσεις που προκλήθηκαν από τη διπολική διαταραχή του.

Η αντίδραση για την προγραμματισμένη εμφάνιση του Γουέστ τον Ιούλιο οδήγησε σε αποχώρηση χορηγών από την εκδήλωση στο Λονδίνο και σε κριτική από πολιτικούς. Ο σταρ κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler» και πούλησε μπλουζάκια με τη σβάστικα πέρυσι.

Την Κυριακή, ο διευθύνων σύμβουλος του φεστιβάλ υπερασπίστηκε την απόφαση να επιλεγεί ο Γουέστ ως headliner, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να δείξει «συγχώρεση» στον ράπερ.

Ο Μέλβιν Μπεν, διευθύνων σύμβουλος της Festival Republic, δήλωσε: «Η συγχώρεση και το να δίνεις στους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία αποτελούν αρετές που χάνουν τη σημασία τους σε αυτόν τον κόσμο όπου οι διαιρέσεις αυξάνονται συνεχώς».

Ωστόσο, εβραϊκές οργανώσεις έχουν επικρίνει την υποστήριξη του Μπεν προς τον σταρ.

Ο Φιλ Ρόζενμπεργκ, πρόεδρος του Συμβουλίου των Βρετανών Εβραίων, δήλωσε ότι η δήλωση του επικεφαλής του Wireless «δεν θα καθησυχάσει πολλούς εντός της εβραϊκής ή άλλων κοινοτήτων».

Η κυβέρνηση εξετάζει αν πρέπει να επιτραπεί η είσοδος του Κάνιε Γουέστ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από BBC

Ο σεναριογράφος της θρυλικής ταινίας λέει ότι το νέο Βασικό Ένστικτο προχωρά και ότι οι παραγωγοί συζητούν με την Έμεραλντ Φένελ για τη σκηνοθεσία της νέας εκδοχής. Στη νέα του συνέντευξη, μιλά όχι μόνο για ένα ριμέικ, αλλά και για το όραμά του γύρω από ένα Χόλιγουντ πιο τολμηρό, πιο σεξουαλικό και λιγότερο φοβισμένο.
Η Λέιντι Γκάγκα ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία της στο Μόντρεαλ, αφού η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει επιδεινώθηκε και ο γιατρός της τής συνέστησε να μην εμφανιστεί.
Ο Λιλ Νας Χ εντάσσεται σε διετές πρόγραμμα ψυχικής υγείας στο Λος Άντζελες. Αν τηρήσει τους όρους του, οι τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει για επίθεση σε αστυνομικούς μπορεί να αποσυρθούν.
Με το Son of Nobody, ο Yann Martel αφήνει για λίγο τους ήρωες της Ιλιάδας στην άκρη και στρέφεται σε έναν απλό στρατιώτη, συνδέοντας τον Όμηρο με τον κόσμο του Τραμπ και του Πούτιν.
Tο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και η Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή την εκατοστή επέτειο των γενεθλίων της Μονρόε, αναδεικνύουν τη φιλμογραφία της και την εξέλιξη της εικόνας της
Το μεγάλο αφιέρωμα του BFI ξαναφέρνει στο προσκήνιο τον «πάπα του trash», την ώρα που ο ίδιος θυμάται μια εποχή όπου το κακό γούστο ήταν σινεμά, παιχνίδι και πρόκληση, όχι αντανάκλαση της πολιτικής πραγματικότητας.
Το Hard Feelings ξεκίνησε μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός παιδικού του φίλου και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο για τη φιλία, το τραύμα, τη βία, την απώλεια και την ευαλωτότητα της νεανικής ανδρικής εμπειρίας στη Νέα Υόρκη.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς και ελληνικές παρουσίες. Ξεχωρίζουν το ντεμπούτο του πιανίστα Vikingur Ólafsson, αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, συναυλίες κορυφαίων καλλιτεχνών όπως η Lykke Li, αλλά και θεατρικές παραγωγές όπως η «Λυσιστράτη» και η «Εκάβη».
Η νέα ανάγνωση του μωσαϊκού βασίζεται σε μελέτη του ιστορικού Alfonso Manas, που θεωρεί ότι η μορφή με το μαστίγιο απέναντι σε λεοπάρδαλη δεν είναι κλόουν της αρένας, αλλά γυναίκα κυνηγός θηρίων
Η έκδοση φέρνει στο φως αδημοσίευτα αποσπάσματα που φωτίζουν τις ερωτικές του περιπέτειες, την αγωνία του για τάξη και σταθερότητα και τη σύγκρουση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ορμή και στον φόβο της απορρύθμισης.
Το νεο βιβλίο των Gorka Lopez de Munain και Miriam Beltran Valiente συγκεντρώνει πίνακες, γλυπτά και χαρακτικά με αποκεφαλισμένους αγίους, σαπισμένα σώματα και μνήμες θανάτου, δείχνοντας πως για αιώνες η ισπανική τέχνη δεν χρησιμοποιούσε τη φρίκη μόνο για να σοκάρει, αλλά και για να παρηγορήσει.
