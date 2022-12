Γαλλία: Επεισόδια μετά τη νίκη επί του Μαρόκου στο Μουντιάλ- Νεκρός ένας 14χρονος

Επεισόδια σημειώθηκαν σε πόλεις της Γαλλίας- κατά τα οποία έχασε τη ζωή του ένας 14χρονος- μετά τη νίκη των «τρικολόρ» επί του Μαρόκου στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2022.

Στο Μονπελιέ, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας τους στο Κατάρ, Μαροκινοί βγήκαν στους δρόμους και έριξαν φωτοβολίδες, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια. Ένα αυτοκίνητο χτύπησε 14χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει κάποιους να περικυκλώνουν ένα όχημα και να τραβούν μια γαλλική σημαία από το παράθυρο. Ο οδηγός κάνει αναστροφή, πέφτοντας πάνω σε κάποια από τα άτομα που ήταν γύρω από το όχημα.

#freedom4U#Moroccans rioting in #Montpellier surround a #French supporters car before ripping the flag off it, the French driver plows through them and speeds off. pic.twitter.com/gLsfJenKpv