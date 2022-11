G20: «Ο Λαβρόφ διακομίστηκε σε νοσοκομείο» - Διαψεύδει η Μόσχα

Στο νοσοκομείο φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα, άμα τη αφίξει του στο Μπαλί για τη σύνοδο των G20 ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Την είδηση που μετέδωσε το Associated Press, ωστόσο, διαψεύδει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας το ρεπορτάζ μάλιστα «αποκορύφωμα ψεύδους».

Το Associated Press επικαλέστηκε Ινδονήσιους αξιωματούχους για την είδηση της μεταφοράς στο νοσοκομείο του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

«Αυτό προφανώς είναι το αποκορύφωμα του ψεύδους» σημείωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ο Λαβρόφ βρίσκεται στο ξενοδοχείο του και ετοιμάζεται για την σύνοδο κορυφής της G20.

Λίγο αργότερα και ο ίδιος ο Σεργκέι Λαβρόφ διέψευσε τις πληροφορίες του Associated Press, εμφανιζόμενος στη κάμερα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με σορτς και T-shirt διαβάζοντας έγγραφα. «Γράφουν για καμιά δεκαριά χρόνια ότι ο πρόεδρός μας είναι άρρωστος...αυτό το είδος του παιγνιδιού δεν είναι καινούργιο στην πολιτική», είπε.

