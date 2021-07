Ένα νέο τρόπο για να ταξιδέψει κανείς με τρένο παρουσίασε ο γνωστός για τις πρωτότυπες τεχνολογικές ιδέες του, σχεδιαστής Thierry Gaugain, θέλοντας να προσφέρει στους επιβάτες μία ξεχωριστή εμπειρία.

Ο Thierry Gaugain σχεδίασε το G Train, ένα ιδιωτικό υπερπολυτελές γυάλινο τρένο που αναζητά έναν και μοναδικό, αλλά πολύ πλούσιο, ιδιοκτήτη.

Περιγράφεται ως ένα πολυτελές «παλάτι στις ράγες» με μήκος 400 μέτρων και 14 βαγόνια, σύμφωνα με το CNN.

Η μεγάλη διαφορά του συγκεκριμένου τρένου, σε σχέση με τα συμβατικά είναι πως θα είναι κατασκευασμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από ένα έξυπνο γυαλί. Μία νέα τεχνολογία που θα το κάνει να φαίνεται διάφανο για όσους βρίσκονται μέσα και μαύρο για όσους το βλέπουν απ’ έξω.

Παράλληλα, το βράδυ θα φωτίζεται, με αποτέλεσμα να μοιάζει με έναν φωτεινό κομήτη που ταξιδεύει στο σκοτάδι.

Με χώρο για 18 φιλοξενούμενους, το G Train θα ταξιδεύει με ταχύτητα 160 χιλιομέτρων την ώρα.

French designer Thierry Gaugain has unveiled a $350M "palace on rails" luxury train concept as the classic style of travel is now having something of a revival https://t.co/l4AIS52iSV pic.twitter.com/CzjJUHu3Q7