Φυσικό αέριο: Η Ρωσία έκλεισε επ' αόριστον τον αγωγό Nord Stream 1 - «Χρησιμοποιεί την ενέργεια ως εργαλείο»

Εντείνεται η ανησυχία για την ενεργειακή κρίση μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού της Gazprom ότι ο αγωγός Nord Stream 1 που προμηθεύει την Ευρώπη με φυσικό αέριο σταματά να λειτουργεί επ' αόριστον.

Πιο συγκεκριμένα, η ρωσική εταιρεία ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ότι ο αγωγός Nord Stream θα κλείσει «εντελώς» μέχρι να επισκευαστεί μια τουρμπίνα, αν και επρόκειτο να επαναλειτουργήσει το Σάββατο μετά από εργασίες συντήρησης διάρκειας τριών ημερών.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε αφότου η Κομισιόν προανήγγειλε ότι στις 14 Σεπτεμβρίου θα επιβάλει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου με τη Μόσχα να ανταπαντά ότι σε τέτοια περίπτωση θα κλείσει τη στρόφιγγα.

«Διαπιστώθηκε διαρροή λαδιού μηχανής με πρόσμιξη στεγανοποιητικού υλικού στους ακροδέκτες των καλωδίων των αισθητήρων ταχύτητας του ρότορα χαμηλής και ενδιάμεσης πίεσης στην τουρμπίνα κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας συντήρησης [...] Μέχρι την επισκευή [...] η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream θα ανασταλεί πλήρως», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η Gazprom φέρεται να έλαβε προειδοποίηση από την ρωσική ρυθμιστική αρχή τεχνικού ελέγχου (Rostekhnadzor) σχετικά με μια βλάβη στην τουρμπίνα και στο πλαίσιο αυτό, ο αγωγός δεν θα λειτουργήσει έως ότου επιδιορθωθεί η βλάβη, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις. Σύμφωνα πάντα με τη ρωσική ενεργειακή εταιρεία, η διαρροή λαδιού μηχανής διαπιστώθηκε στην κύρια τουρμπίνα αερίου στον σταθμό συμπίεσης Πορτοβάγια, κοντά στην Αγία Πετρούπολη.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η τουρμπίνα δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια μέχρι να αποκατασταθεί η διαρροή και δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου μέσω του αγωγού, ο οποίος επρόκειτο να επανέλθει σε λειτουργία τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου μετά από τριήμερη διακοπή συντήρησης. Ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream σταματάει για αόριστο χρονικό διάστημα, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti επικαλούμενο ανακοίνωση της πετρελαϊκής εταιρείας Gazprom, γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta. Europe.

«Η Gazprom απέστειλε επιστολή σχετικά με τις βλάβες του κινητήρα του αγωγού Nord Stream και την ανάγκη επιδιόρθωσής τους στη Siemens», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγωγός Nord Stream 1, που περνά από τη Βαλτική Θάλασσα και εφοδιάζει τη Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης με φυσικό αέριο, επρόκειτο να επαναλειτουργήσει σήμερα, Σάββατο (στις 04.00 ώρα Ελλάδας) έπειτα από τριήμερη διακοπή για συντήρηση.

Siemens: Η διαρροή λαδιού δεν συνιστά λόγο για να διακοπεί η λειτουργία του αγωγού

Μετά την εν λόγω εξέλιξη, η Siemens με δική της ανακοίνωση ξεκαθάρισε ότι η διαρροή λαδιού μηχανής που, σύμφωνα με την Gazprom, εντοπίστηκε στην τελευταία εν λειτουργία τουρμπίνα του σταθμού συμπίεσης στην Πορτοβάγια δεν συνιστά τεχνικό λόγο για τη διακοπή της λειτουργίας του αγωγού Nord Stream 1.

«Τέτοιες διαρροές δεν επηρεάζουν συνήθως τη λειτουργία μιας τουρμπίνας και μπορούν να σφραγιστούν επί τόπου. Είναι μια διαδικασία ρουτίνας στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης [...] Στο παρελθόν, επίσης, τέτοιου είδους διαρροές δεν οδήγησαν σε διακοπή της λειτουργίας. Στη Siemens Energy δεν έχουν ανατεθεί προς το παρόν εργασίες συντήρησης, όμως είμαστε σε αναμονή», ανέφερε η γερμανική εταιρεία.

«Ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε ήδη επισημάνει πολλές φορές ότι υπάρχουν πολλές άλλες διαθέσιμες τουρμπίνες στον σταθμό συμπίεσης της Πορτοβάγια ώστε να λειτουργήσει ο Nord Stream 1», καταλήγει η ανακοίνωση.

Κομισιόν: Επιβεβαίωση της αναξιοπιστίας της Gazprom

Για «επιβεβαίωση της αναξιοπιστίας» της Gazprom κάνει λόγο ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Η ανακοίνωση της Gazprom σήμερα το απόγευμα ότι κλείνει για άλλη μια φορά τον Nord Stream 1 με δόλια προσχήματα είναι άλλη μια επιβεβαίωση της αναξιοπιστίας της ως προμηθευτή» σημειώνει ο κ. Μαμέρ.

Προσθέτει ότι «είναι επίσης απόδειξη του κυνισμού της Ρωσίας, καθώς προτιμά να καίει το αέριο αντί να τηρεί τις συμβάσεις».

