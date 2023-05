Φύλακας καταστήματος σκότωσε εν ψυχρώ τρανς ακτιβιστή- Δεν ασκήθηκε δίωξη

Οργή έχει προκαλέσει στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο η εν ψυχρώ εκτέλεση 24χρονου τρανς ακτιβιστή από φύλακα καταστήματος. Υπόθεση για την οποία η εισαγγελέας δεν απήγγειλε σε βάρος του κατηγορίες.

Στο βίντεο φαίνεται ο Μάικλ Άντονι, όπως είναι το όνομα του φύλακα, να σταματάει τον τρανς ακτιβιστή, ενώ βγαίνει από το κατάστημα.

Αρχικά τον γρονθοκοπεί και στη συνέχεια να τον ακινητοποιεί. Δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, ο φύλακας αφήνει τον Μπάνκο Μπράουν να φύγει, εκείνος του λέει κάτι και ο Μάικλ Άντονι τον πυροβολεί μια φορά στο στήθος.

Ο Μπάνκο Μπράουν ήταν γνωστός για τη στήριξη που παρείχε σε μαύρα τρανς άτομα στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο ενώ τις τελευταίες εβδομάδες ήταν άστεγος.

WATCH: Newly-released surveillance footage from SF DA @BrookeJenkinsSF's office shows Banko Brown’s last moments before he was shot and killed at a Downtown SF Walgreens in April.



The video appears to show Brown walking with a bag in hand toward the store’s exit when the… pic.twitter.com/m7tNK9H4Ki