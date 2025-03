Φρίκη στην Αγγλία: Σκότωσε τον συγκάτοικο του, τον διαμέλισε σε 27 κομμάτια και τα σκόρπισε στο Μάντσεστερ

Ένας άνδρας ο οποίος είχε «εμμονή» με τον τρόμο και το αίμα κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του συγκατοίκου του, το πτώμα του οποίου διαμέλισε σε 27 κομμάτια.

Ο Marcin Majerkiewicz σκότωσε τον 67χρονο Στούαρτ Έβερετ με ένα σφυρί προτού τον διαμελίσει χρησιμοποιώντας ένα σιδηροπρίονο στο σπίτι τους στο Winton στο Σάλφορντ της Αγγλίας, τη νύχτα μεταξύ 27 και 28 Μαρτίου 2024, όπως άκουσε το Δικαστήριο του Manchester Crown.

Ο 42χρονος Majerkiewicz έγδαρε το πρόσωπο του Έβερετ προτού μεταφέρει τα μέλη του σώματός του σε πολλές διαδρομές με λεωφορείο σε όλο το Salford και το ευρύτερο Μάντσεστερ για να ξεφορτωθεί τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε μόνο όταν βρήκε το στέρνο του θύματος στο φυσικό καταφύγιο Kersal Dale στο Σάλφορντ στις 4 Απριλίου.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και είδαν έναν άνδρα να μπαίνει σε μια δασώδη περιοχή του καταφυγίου με μια βαριά μπλε τσάντα και να φεύγει λίγο αργότερα χωρίς αυτήν.

Τρεις εβδομάδες αργότερα, ένας αξιωματικός που ασχολείται με την υπόθεση πέρασε τυχαία δίπλα από τον Majerkiewicz, συνειδητοποιώντας ότι έμοιαζε με τον ύποπτο που είχε δει στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

Όταν η αστυνομία τον συνέλαβε και ερεύνησε τη διεύθυνση, όπου ο Majerkiewicz είχε μετακομίσει το 2017, βρήκε μεγάλες κηλίδες αίματος στο υπνοδωμάτιό του, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε επιτεθεί στο θύμα του εκεί.

