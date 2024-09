Φωτιά στο Λος Άντζελες: Κάηκαν σε 24 ώρες σχεδόν 200.000 στρέμματα

Χθες, Τετάρτη, ανεξέλεγκτη φωτιά σάρωσε λόφους κοντά στο Λος Άντζελες, καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια και κατακαίγοντας σχεδόν 200.000 στρέμματα γης μέσα σε μόλις 24 ώρες. Πρόκειται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Βόρεια του Λος Άντζελες, οι κάτοικοι των κοινοτήτων Ράιτγουντ και Όρος Μπόλντι διατάχθηκαν να απομακρυνθούν επειγόντως από τα σπίτια τους. Τουλάχιστον 33 κατοικίες και πολλές καλύβες καταστράφηκαν από τις φλόγες, που επίσης έπληξαν χιονοδρομικό κέντρο, σύμφωνα με τον Άντονι Μαρόουν, διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες.

«Το σπίτι μας θα καεί», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια η Τζένι Αλάνιζ, κάτοικος της περιοχής, στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό KTLA. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκε στη Ράιτγουντ κατέγραψε εικόνες από απανθρακωμένα σπίτια και οχήματα. Η πυρκαγιά, που ξέσπασε την Κυριακή, είχε ήδη κάψει 16.000 στρέμματα μέχρι την Τρίτη και η καμένη έκταση αυξήθηκε δραματικά σε 194.000 στρέμματα μέχρι χθες.

Ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, ανέφερε ότι τρία άτομα, ανάμεσά τους και μέλος της δικής του ομάδας, παγιδεύτηκαν σε απομονωμένη περιοχή κοντά στο Όρος Μπόλντι λόγω της πυρκαγιάς. Οι πυκνοί καπνοί και οι αποκλεισμένοι δρόμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών και των σωστικών συνεργείων.

«Η ομάδα διάσωσης από αέρος ετοιμάζεται να τους απομακρύνει μόλις καθαρίσει ο καπνός», σημείωσε ο Λούνα, προσθέτοντας ότι γίνεται προσπάθεια προσέγγισης και μέσω εδάφους με όχημα 4x4.

Νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, η πυρκαγιά με την ονομασία «Airport Fire» συνέχιζε να μαίνεται, έχοντας κατακάψει περισσότερα από 89.000 στρέμματα μέχρι χθες. Επτά άτομα τραυματίστηκαν εξαιτίας της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε τη Δευτέρα.

