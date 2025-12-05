ΔΙΕΘΝΗ
Φωτιά στο Χονγκ Κονγκ: Πανεπιστήμιο ανέστειλε τις δραστηριότητες ένωσης φοιτητών που ζητούσε δικαιοσύνη για τα θύματα

Η τεράστια φωτιά προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 159 ανθρώπων και ήταν η πιο θανατηφόρα σε κτίριο κατοικιών στον κόσμο από το 1980

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Τις δραστηριότητες φοιτητικής ένωσης ανέστειλε πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, μετά από ανάρτηση μηνύματος στην πανεπιστημιούπολη που απαιτούσε δικαιοσύνη για τα θύματα της πρόσφατης πολύνεκρης φωτιάς, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το ίδρυμα.

Η τεράστια φωτιά, που κατέστρεψε ένα συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Τάι Πο στα τέλη Νοεμβρίου, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 159 ανθρώπων και ήταν η πιο θανατηφόρα σε κτίριο κατοικιών στον κόσμο από το 1980.

Μετά τη φωτιά στις 26 Νοεμβρίου, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει τη σύλληψη αρκετών ατόμων που ζητούσαν απαντήσεις σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, συμπεριλαμβανομένου του 24χρονου φοιτητή Μάιλς Κουάν, ο οποίος, μαζί με άλλους, ξεκίνησε μια διαδικτυακή συγκέντρωση υπογραφών που έκτοτε αφαιρέθηκε.

Τα φοιτητικά συνδικάτα του Χονγκ Κονγκ, που κάποτε αποτελούσαν χώρο πολιτικού ακτιβισμού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των μαζικών και ενίοτε βίαιων διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας στην πόλη το 2019, έχουν μειώσει τις δραστηριότητές τους ή έχουν διαλυθεί αφότου το Πεκίνο επέβαλε έναν νόμο περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ το 2020, ο οποίος, σύμφωνα με τους επικριτές, καταστέλλει κάθε διαφωνία.

Χονγκ Κονγκ: Τι έγραφε το μήνυμα

Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα θύματα, ένα ανυπόγραφο μήνυμα είχε αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων που διαχειρίζεται η φοιτητική ένωση στο πανεπιστήμιο των Βαπτιστών του Χονγκ Κονγκ (HKBU), το οποίο έγραφε: «Είμαστε κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ. Καλούμε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στα αιτήματα για να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η πρόσβαση στον πίνακα ανακοινώσεων, που αποκαλείται «τείχος της δημοκρατίας», αποκλείστηκε με οδοφράγματα την Τετάρτη, όπως παρατήρησε δημοσιογράφος του AFP.

Το HKBU διέταξε την εκτελεστική επιτροπή της ένωσης να διακόψει τις δραστηριότητές της «άμεσα και μέχρι νεωτέρας», δήλωσε σήμερα το πανεπιστήμιο στο AFP.

«Μόνο ένα μικρό ποσοστό φοιτητών είναι μέλη της ένωσης. Επιπλέον, η επιτροπή δεν έχει επιδείξει προθυμία να συμμορφωθεί με τους κανόνες του πανεπιστημίου σε τομείς όπως η οικονομική διαχείριση», εξήγησε το πανεπιστήμιο.

Το συνδικάτο χαρακτήρισε αυτά τα επιχειρήματα «αβάσιμα και αυθαίρετα» και, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμφισβήτησε τα «κίνητρα πίσω από αυτή την επιβεβλημένη αναστολή».

Το πανεπιστήμιο αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του AFP σχετικά με το «τείχος της δημοκρατίας».

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ

