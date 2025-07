Φωτιά στην Κύπρο: Εμπρησμό «βλέπει» η Πυροσβεστική - Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα καμένη γη

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην επαρχία Λεμεσού στην Κύπρο.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά έχει κάψει περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ υπάρχουν έντονες αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίζονται, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.

Ο κ. Κεττής σημείωσε ότι υπάρχουν έντονες αναζωπυρώσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος ενεργό μέτωπο. «Έχουμε 10 εναέρια μέσα, με το 11ο να είναι το συντονιστικό, τα οποία κάνουν ρίψεις, βάσει αξιολόγησης. Σε λίγο τα εναέρια μέσα θα γίνουν 13, με το 14ο να συντονίζει», συμπλήρωσε.

«Έχουμε όλες μας τις δυνάμεις στην περιοχή. Θα προχωρήσουμε με αλλαγές στο προσωπικό», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής. «Προς το παρόν», συνέχισε, «πνέουν άνεμοι έντασης 2-3 Μποφόρ, αλλά προβλέπεται ότι θα δυναμώσουν και θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη η κατάσταση».

Όπως ενημερώνει το Γραφείο Τύπου, μέλη της Πολιτικής Άμυνας εντόπισαν, στις 9 χθες το βράδυ, νεκρό εντός οχήματος που είχε καεί ολοσχερώς στο δρόμο Μοναγρίου - Άλασσας.

Εντός του οχήματος, προστίθεται, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε και δεύτερο απανθρακωμένο πτώμα. Οι εξετάσεις συνεχίζονται για ταυτοποίηση των δυο σορών.

Ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος, μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο της Κύπρου είπε πως αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, είδαν την φωτιά να ξεκινάει από δύο σημεία, σε απόσταση εκατό μέτρων το ένα από το άλλο, και συγκεκριμένα κάτω από γεφύρι όπου υπάρχει σκυβαλότοπος. Είπε πως έχει ήδη δώσει στοιχεία στην Αστυνομία για διερεύνηση της υπόθεσης.

Πρόσθεσε πως έξι λεπτά μετά την κλήση που δέχθηκε η υπηρεσία του, πλήρως στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα βρέθηκαν στο σημείο της φωτιάς, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί καθυστέρησης και ολιγωρίας. Τέλος, ο κ. Λογγίνος είπε πως η κατάσταση με την πυρκαγιά εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθότι παραμένουν ενεργά μέτωπα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εντοπίστηκαν δύο νεκροί μέσα σε καμένο αυτοκίνητο, ενώ ταυτόχρονα οι αρχές επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν κατοίκους στο χωριό Λόφου, σε απόσταση περίπου 26 χλμ. από τη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, αρχικά υπήρχε αναφορά για εντοπισμό νεκρού προσώπου γύρω στις 9:00 μ.μ. από μέλη της Πολιτικής Άμυνας, στο δρόμο Μοναγρίου – Άλασσας, εντός αυτοκινήτου που είχε καεί ολοσχερώς. Εντός του οχήματος εντοπίστηκε και δεύτερο απανθρακωμένο πτώμα. Σύμφωνα με το Reuters που επικαλέστηκε την αστυνομία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Cyprus - huge fires out of control with strong winds and 45C predicted tomorrow!



Several villages evacuated and many homes under serious threat.



Any help from our neighbours needed urgently. pic.twitter.com/m9f1rjqMt8