Φωτιά στην Κύπρο: Δύο νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο - Δεκάδες σπίτια στις φλόγες

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και εκατοντάδες κάτοικοι υποχρεώθηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους στην Κύπρο εξαιτίας της τεράστιας φωτιάς που καταστρέφει περιοχές, κατακαίει οικισμούς και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρες κοινότητες, υπό συνθήκες ακραίου καύσωνα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εντοπίστηκαν δύο νεκροί μέσα σε καμένο αυτοκίνητο, ενώ ταυτόχρονα οι αρχές επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν κατοίκους στο χωριό Λόφου, σε απόσταση περίπου 26 χλμ. από τη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, αρχικά υπήρχε αναφορά για εντοπισμό νεκρού προσώπου γύρω στις 9:00 μ.μ. από μέλη της Πολιτικής Άμυνας, στο δρόμο Μοναγρίου – Άλασσας, εντός αυτοκινήτου που είχε καεί ολοσχερώς. Εντός του οχήματος εντοπίστηκε και δεύτερο απανθρακωμένο πτώμα.

