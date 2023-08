Φωτιά στη Χαβάη: Τουλάχιστον 6 νεκροί - Κάηκε ολοσχερώς η ιστορική πόλη Λαχάινα

Μαινόμενες πυρκαγιές, που πυροδοτήθηκαν από τους ανέμους τυφώνα, κατέστρεψαν την ιστορική πόλη Λαχάινα στο νησί Μάουι της Χαβάης. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έξι νεκρούς, ενώ τα νοσοκομεία πασχίζουν να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά εγκαυμάτων, που συρρέουν.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι, ακόμη, δύσκολο να προσδιοριστεί η πραγματική έκταση των ζημιών στο Μάουι και προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί. Περίπου 2.100 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Συγγενείς ανθρώπων που ζουν στη Λαχάινα ανησυχούν για την τύχη των δικών τους, επισημαίνοντας πως αγνοούνται.

KAHULUI, Hawaii (AP) — Authorities: At least 271 structures damaged or destroyed in devastating Maui wildfire.pic.twitter.com/GeVQqpQkw4 — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 10, 2023

Ο Brian Schatz, γερουσιαστής της πολιτείας, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Λαχάινα έχει «καεί σχεδόν ολοσχερώς».

«Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές και οι πρώτοι ανταποκριτές μας βρίσκονται σε κατάσταση έρευνας και διάσωσης» σημείωσε ο Schatz.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA/CARTER BARTO

Υπήρχαν αναφορές νωρίς την Τετάρτη ότι ορισμένοι άνθρωποι πήδηξαν στον ωκεανό για να γλιτώσουν από τις φλόγες, που κινούνταν γρήγορα. Η αμερικανική ακτοφυλακή δήλωσε ότι διέσωσε τουλάχιστον δώδεκα άτομα από το νερό.

Ο δήμαρχος της κομητείας Μάουι, Richard Bissen Jr, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι πολλά σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Κάτοικος του νησιού σημείωσε πως είδε ακόμα και βάρκες να καίγονται στο λιμάνι. «Μοιάζει σαν να είναι βγαλμένο από ταινία, από πολεμική ταινία» σημείωσε, σε τοπικό μέσο.

Hawaii on fire: people rush into the water to seek safety from the fires. Fires in Hawaii, fanned by high winds, have burned many buildings around Maui, including the historic town of Lahaina. In several communities, they closed schools and evacuated people. And some local… pic.twitter.com/AFirl2ozuX — Peacemaker (@jardacarda72) August 10, 2023

«Δεν ξέρω πού είναι ο αδελφός μου. Δεν ξέρω πού είναι ο πατριός μου» είπε μία γυναίκα, η οποία δεν έχει λάβει κανένα νέο από τους δικούς της. «Όλοι όσοι ξέρω στη Λαχάινα, έχασαν τα σπίτια τους».

Οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά, που μαίνεται ακόμα σε τρία μέτωπα.

Ο τυφώνας Ντόρα επιδείνωσε αισθητά την κατάσταση καθώς μπορεί να είναι σε απόσταση από τη Χαβάη, αλλά προκάλεσε ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως και 97 χιλιομέτρων την ώρα. Ρόλο στη μεγάλη επέκταση της πυρκαγιάς έπαιξε και η χαμηλή υγρασία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε πως η κυβέρνηση παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στη μάχη με τις φλόγες και γίνονται προσπάθειες για την απομάκρυνση περίπου 4.000 ατόμων από το νησί.

Maui Devastated from Fires (Video Below)



The devastation in Maui Hawaii is just horrible. So far at least 6 people have been killed and the area along the coast looks like an absolute war zone.



Additionally Maui Memorial Medical Center is treating 5 patients, 2 of which have… pic.twitter.com/g9acwW3nnq — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 10, 2023

This is what it looked like earlier on Maui. If you've been to my hometown of Lahaina...I fear it is no longer. I dread what it will look like in the morning. An apocalyptic scene is unfolding due to the fires raging across my island. Please pray for us. pic.twitter.com/88V2kjjpyV — HawaiiDelilah™ 🟦 (@HawaiiDelilah) August 9, 2023

Με πληροφορίες από BBC