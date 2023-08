Φωτιά στη Χαβάη: Στους 99 οι νεκροί – Στους 1.300 οι αγνοούμενοι

Τουλάχιστον τους 99 έφτασαν χθες οι νεκροί στη Χαβάη εξαιτίας των πυρκαγιών.

Ο αριθμός των νεκρών «ενδέχεται να διπλασιαστεί» μέσα στην εβδομάδα, προειδοποίησαν χθες οι αρχές της πολιτείας, καθώς οι πυρκαγιές στη Χαβάη είναι οι πιο πολύνεκρες εδώ και πάνω από έναν αιώνα στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, «κατά τη διάρκεια των δέκα επόμενων ημερών, αυτός ο αριθμός ενδέχεται να διπλασιαστεί», τόνισε ο Τζος Γκριν, ο κυβερνήτης της πολιτείας, ανακοινώνοντας μέσω CNN τον εντοπισμό άλλων τριών πτωμάτων, που αύξησε τον απολογισμό των θυμάτων στους 99 νεκρούς μέχρι τώρα. Να σημειωθεί πως οι αρχές στη Χαβάη επικρίνονται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την ασύλληπτη καταστροφή.

Την ίδια ώρα, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ψάχνουν ακόμα στα αποκαΐδια της πόλης Λαχάινα, που σχεδόν σβήστηκε από τον χάρτη. Τα περισσότερα από τα θύματα που έχουν εντοπιστεί ως εδώ βρίσκονταν κοντά στη θάλασσα ή στον ωκεανό, διευκρίνισε ο κυβερνήτης. Αναφερόμενος στην «τραγωδία», ο Τζος Γκριν την απέδωσε, εν μέρει τουλάχιστον, «στην κλιματική αλλαγή».

Στη Λαχάινα των 12.000 κατοίκων, άλλοτε πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης, η φωτιά είχε τέτοια θερμοκρασία που έλιωνε μέταλλα.

Από την πλευρά της, η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους συγγενείς αγνοουμένων να υποβληθούν σε τεστ DNA, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση των πτωμάτων. Μέχρι στιγμής, οι αρχές καταμετρούν 1.300 αγνοούμενους, κατά τον κυβερνήτη. Ωστόσο ο αριθμός μειώνεται στο μέτρο που οι επικοινωνίες σταδιακά αποκαθίστανται στο νησί Μάουι και κάτοικοι καταφέρνουν να μιλήσουν με τους δικούς τους.

