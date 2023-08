Φωτιά στη Χαβάη: Εκτινάχθηκε ο αριθμός των νεκρών - Εικόνα απόλυτης καταστροφής στο Μάουι

Στους 36 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη φωτιά στη Χαβάη, που έχει καταστρέψει ολοκληρωτικά περιοχές του Μάουι, μεταξύ των οποίων και την ιστορική πόλη Λαχάινα.

Η εικόνα στην περιοχή είναι αυτή απόλυτης καταστροφής, με σπίτια και επιχειρήσεις να έχουν γίνει στάχτη, ενώ οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε σε τρία μέτωπα.

Από νωρίς σήμερα, όταν ο απολογισμός έκανε λόγο για 6 νεκρούς, οι αρχές προειδοποιούσαν πως είναι εξαιρετικά πιθανό να ανατιμηθεί προς τα πάνω.

Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, ενώ τα εναέρια μέσα κάνουν ρίψεις νερού σε μία προσπάθεια να σβήσουν τις φλόγες.

Συγγενείς ατόμων που έμεναν στη Λαχάινα εξέφραζαν την αγωνία τους για την τύχη των δικών τους, καθώς είχε διακοπεί κάθε επικοινωνία και δεν είχαν νέα τους.

Μία κάτοικος σημείωσε πως αναμένει νέα για τον αδελφό και τον πατριό της, ενώ είπε πως όλοι όσοι γνωρίζει έχουν χάσει το σπίτι τους στην ιστορική περιοχή.

KAHULUI, Hawaii (AP) — Authorities: At least 271 structures damaged or destroyed in devastating Maui wildfire.pic.twitter.com/GeVQqpQkw4