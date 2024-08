Φωτιά σε ρόδα λούνα παρκ στη Λειψία - Περισσότεροι από 20 τραυματίες

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ξέσπασε φωτιά σε ρόδα λούνα παρκ κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ κοντά στη Λειψία της Γερμανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας) σε μία καμπίνα της ρόδας και γρήγορα επεκτάθηκε σε διπλανή, προκαλώντας σοβαρά εγκαύματα σε τέσσερα άτομα. Ένα άτομο τραυματίστηκε από πτώση, ενώ 18 άλλοι υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα.

Πολλοί τραυματίστηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν από τη φλεγόμενη ρόδα πηδώντας από μεγάλο ύψος.

Following a fire at the Ferris wheel at the Highfield festival at the Stormthaler See lake in Leipzig, Germany, several people were injured pic.twitter.com/xD4M6hmodf