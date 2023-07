Φωτιά σε οίκο ευγηρίας στο Μιλάνο: 6 νεκροί, πάνω από 80 τραυματίες

Πυρκαγιά σημειώθηκε σε οίκο ευγηρίας στο Μιλάνο με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 81 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με το δημόσιο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 02:20, την Πέμπτη, στον πρώτο όροφο του οίκου ευγηρίας Casa dei Coniugi. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο, AGI, επικαλούμενο τις περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφερε ότι δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

MILANO BRUCIA ANCORA 📽️



Brucia ancora #Milano, un incendio è divampato nella notte in una casa di riposo per coniugi in via dei Cinquecento, zona #Corvetto. Bilancio: sei persone morte, 81 feriti e due di questi ricoverati in condizioni gravissime



📽️ Vigilidelfuoco#7luglio pic.twitter.com/pWpAbPwJyn