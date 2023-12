Φωτιά σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο

Τεράστια φωτιά ξέσπασε σε μια δημοφιλή χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα δύο άτομα να μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Εικόνες από τη φωτιά δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται πάνω από τη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο μπροστά από το Κόκκινο Δημαρχείο χθες το απόγευμα.

Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραυματισμούς μετά τη φωτιά, η οποία έχει πλέον σβήσει, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η φωτιά κατέκαψε δύο πάγκους που πουλούσαν εορταστικά είδη. Το γερμανικό πρακτορείο Bild ισχυρίστηκε ότι καθώς τα συνεργεία της πυροσβεστικής έδιναν μάχη με τη φωτιά, υπήρξαν δύο μικρές εκρήξεις. Η φωτιά ξέσπασε μόλις μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη δύο ατόμων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και στο Βραδεμβούργο, που φέρεται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές.

Couldn’t believe the fire that broke out last night whilst at the Christmas markets in Berlin - huge well done to the security for evacuating everyone so quickly and the emergency service response pic.twitter.com/g1j3HWBK54