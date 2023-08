Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Τουρκία

Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο χημικών στην Τουρκία.

Η φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο χημικών στην βιομηχανική περιοχή Βελικόι στην επαρχία του Τεκιντάγκ στην Τουρκία και βίντεο από την περιοχή δείχνουν πυκνούς καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά σε άλλα εργοστάσια ενώ έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα στο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί από την έκρηξη.



Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές αν και από το εργοστάσιο ακούγονται κατά διαστήματα εκρήξεις.

JUST IN - Large fire breaks out in a chemical factory in the Çerkezköy in Tekirdağ Province of Turkey



