Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αποθήκες της Amazon στο Redlands της Καλιφόρνια.

Λόγω της φωτιάς, η πυροσβεστική αναγκάστηκε να κλείσει για αρκετή ώρα τμήμα του αυτοκινητόδρομου 10 και από τα δύο ρεύματα.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για την πυρκαγιά στις αποθήκες της Amazon που βρίσκεται επί της λεωφόρου West Lugonia 2200 περίπου στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα).

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, δείχνουν το μέγεθος της φωτιάς με τις φλόγες να κατακαίνε το κτίριο και ένα σύννεφο μαύρου καπνού να πλημμυρίζει την ατμόσφαιρα.

Οι φλόγες άρχισαν να καίνε ρυμουλκούμενα φορτηγά της εταιρείας Amazon, που βρίσκονται σταθμευμένα στις αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

UPDATE: Crews are continuing to battle a three-alarm commercial fire which broke out at an Amazon Distribution Center in Redlands early Friday morning. https://t.co/G1ezOiVKc5 pic.twitter.com/uqBFKJcC8e

Amazon in #redlands is on fire. I saw one of the walls collapse as I was driving by #amazon #fire pic.twitter.com/vQxrqtQDNO