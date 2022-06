Φονικός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Κίνα: Τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες - Βίντεο με τις δραματικές στιγμές

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από το σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το μετασεισμό που σημειώθηκαν στην ορεινή επαρχία Σετσουάν, στη νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της χώρας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πολυελαίους να κουνιούνται, πολλά αυτοκίνητα να έχουν καταπλακωθεί από βράχους, καθώς και δύο ταβάνια που έπεσαν.

Ο σεισμός, που είχε εστιακό βάθος 17 χιλιομέτρων, έπληξε την περιοχή Λουσάν, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχιακής πρωτεύουσας Τσενγκτού, σύμφωνα με το Κινεζικό Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων (CENC).

Η περιοχή αυτή είναι ορεινή, αγροτική και κατοικημένη.

Τρία λεπτά μετά την πρώτη δόνηση, ακολούθησε ένας μετασεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών στη γειτονική περιοχή Μπαοσίνγκ.

⚡️Magnitude 6.1 earthquake hits Sichuan province in China. It is known about three victims, - local media. pic.twitter.com/aMyjBXTh7H

Περίπου 4.500 γιατροί, πυροσβέστες, στρατιώτες, διασώστες και αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί και συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, το άνοιγμα των δρόμων και τη μεταφορά των κατοίκων σε ασφαλές σημείο, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι CCTV.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές πόλεις της επαρχίας, μεταξύ των οποίων και στην Τσενγκτού. «Κατέβηκα τους έξι ορόφους από το γραφείο μου όσο γρηγορότερα μπορούσα. Είχα την εντύπωση ότι ο σεισμός αυτός ήταν πραγματικά ισχυρός», σχολίασε ένας κάτοικος στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Η πυροσβεστική της Σετσουάν ανέφερε ότι πολλά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές αλλά οι Αρχές δεν έχουν προς το παρόν πληροφορίες για κάποια κατάρρευση.

Σε πλάνα που μετέδωσε το CCTV από κάμερα ασφαλείας σε μία σχολική αίθουσα φαίνονται οι μαθητές να μπαίνουν κάτω από τα θρανία τους για να προστατευθούν, την ώρα που σημειώνεται ο σεισμός.

Well prepared! Students found shelter and evacuated to a safe place in an orderly manner at a school in Yibin, SW.China’s Sichuan Province after an earthquake hit Sichuan’s Ya’an this afternoon. pic.twitter.com/aCRHMxZ4av